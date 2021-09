28 set 2021 15:17

CADONO TUTTI SUL SESSO - IL CANTANTE R. KELLY, QUELLO DI "I BELIEVE I CAN FLY", CONDANNATO PER ABUSI E SFRUTTAMENTO SESSUALE: ORA RISCHIA L'ERGASTOLO - IL 54ENNE È STATO DESCRITTO COME UN PREDATORE DI RAGAZZE AFROAMERICANE: SECONDO L'ACCUSA HA GUIDATO PER OLTRE DUE DECENNI UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE A CHICAGO CHE RECLUTAVA LE DONNE SOTTOPONENDOLE A VIOLENZE FISICHE E PSICOLOGICHE - PARE CHE UN ENTOURAGE DI SOSTENITORI PER ANNI LO ABBIA PROTETTO METTENDO A TACERE LE VITTIME... - VIDEO