LA CADUTA DEI PARAGURU - LA 37ENNE ELIZABETH HOLMES, EX STELLINA DELLA SILICON VALLEY QUANDO ERA A CAPO DELLA START UP BIOTECH "THERANOS", È STATA GIUDICATA COLPEVOLE DI FRODE AI DANNI DI INVESTITORI E PAZIENTI - ORA RISCHIA FINO A 20 ANNI DI CARCERE - IL PROCURATORE L'HA DESCRITTA COME "SPIETATA, ASSETATA DI SUCCESSO, E ACCECATA DALLA VOLONTÀ DI NON FAR FALLIRE LA START UP"