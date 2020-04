4 apr 2020 17:14

CADUTO IN SERVIZIO - GIORGIO GUASTAMACCHIA, L’AGENTE DI POLIZIA DELLA SCORTA DI GIUSEPPE CONTE MORTO PER CORONAVIRUS, AVEVA 52 ANNI - LASCIA LA MOGLIE E DUE FIGLI - DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO, ERA STATO IMMEDIATAMENTE RICOVERATO: LE SUE CONDIZIONI ERANO RISULTATE DA SUBITO ESTREMAMENTE GRAVI, ERA STATO INTUBATO E PORTATO IN TERAPIA INTENSIVA…