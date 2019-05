CAFONAL KENNEDY – A 25 ANNI DALLA MORTE DI JACKIE, UNA GALLERIA DI IMMAGINI RARE O INEDITE PER RICORDARE I MITICI GIORNI DI CAMELOT E LA VITA FUORI DAL COMUNE DI UNA DONNA CHE SPOSO' PRIMA JFK E POI ARISTOTELE ONASSIS – GLI SCATTI IN FAMIGLIA, LE VISITE IN OSPEDALE, LE GITE A CAVALLO E L’AMORE-ODIO CON LA SORELLA LEE…

Quando Jaqueline Bouvier sposò John F. Kennedy nel 1953, divenne l'altra metà di una coppia destinata a essere idolatrata e invidiata in tutto il mondo. Il modo di parlare di Jacqueline, la sua raffinatezza e la sua ricercatezza nel vestire le hanno fatto guadagnare fama internazionale, rendendola un’icona che ha segnato l’immaginario del secolo scorso.

Insieme a Jack, portò una ventata di giovinezza e ottimismo alla Casa Bianca e mai nessuno potrà dimenticare le immagini del giorno che segnò per sempre la vita della sua famiglia e degli Stati Uniti: in particolare le foto dei piccoli di casa Kennedy che danno l’addio al padre dopo il tragico assassino rimangono tuttora nella memoria di molti. Al di là della sua vita da Kennedy, Jackie si reinventò nel suo secondo matrimonio con Aristotele Onassis nel 1968, e in seguito intraprese il secondo capitolo della sua esistenza come editrice di libri a New York.

jacqueline kennedy

Ora, a 25 anni dalla sua scomparsa, all'età di 64 anni, possiamo dare un’occhiata a queste rare immagini che ci riportano indietro alla straordinaria vita di Jaqueline Kennedy Onassis.

