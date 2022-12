9 dic 2022 17:47

CAFONAL SERAO MERAVIGLIAO! – PER I SUOI 160 ANNI, POSTE ITALIANE HA DECISO DI ASSEGNARE IL PREMIO SPECIALE IN MEMORIA DI MATILDE SERAO, LA PRIMA DONNA ITALIANA AD AVER FONDATO E DIRETTO UN QUOTIDIANO – PER L'OCCASIONE S'È RIUNITO IL “GOTHA” DEL GIORNALISMO FEMMINILE: DA LUCIA ANNUNZIATA ALLA “ZARINA” BIANCA BERLINGUER, DA CARMEN LASORELLA A ROSARIA CAPACCHIONE, DA SARAH VARETTO A MYRTA MERLINO (SENZA SPALMATORI DI CREMA AL SEGUITO)