CAFONALINO MENEGHINO – PROVE TECNICHE DI NORMALITÀ. MILANO RIPARTE CON UNO DEI PRIMI EVENTI POST LOCKDOWN RIGOROSAMENTE OPEN AIR: UN DRIVE-IN FIRMATO #BLUMARINEXTEMPO CON PROIEZIONE SOTTO LE STELLE DI "PRETTY WOMAN" – A SFIDARE LE ZANZARE C’ERANO VICTORIA CABELLO, FEDERICO RUSSO, MIA CERAN IN VERSIONE FIORATA E UNO STUOLO DI INFLUENCER BONAZZE, DA BEATRICE VALLI A PAOLA DI BENEDETTO…

Eleonora Negri per "www.vanityfair.it"

beatrice valli

Edward: «E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei?»; Vivian: «Che lei salva lui!». Com’ è possibile non commuoversi davanti a una delle battute più celebri del film Pretty Woman? Impossibile. Figuriamoci poi ascoltarle in un cinema all’aperto su quattro ruote. L’emozione è ancora più forte.

emanuele farneti e giovanni audiffredi foto antinori

È quello che è successo ieri sera agli ospiti speciali dell’evento#BlumarineXTempo che si sono dati appuntamento nell’esclusivo drive-in di Milano in via Senigallia, a bordo di una MINI, per la presentazione delle box realizzate in collaborazione tra il brand dei fazzoletti e la maison di moda.

nicole mazzocato foto antinori

Decorate dagli iconici pattern Blumarine – pizzo, fiori e fantasie animalier- le stilosissime scatole si trovavano, infatti, accanto al posto auto riservato agli invitati in un intimo salotto open air. Originale, sognante, ma soprattutto rispettoso delle norme sanitarie imposte, il Drive-in firmato dal marchio Tempo, è stato a uno dei primi eventi mondani post Covid organizzati nella città meneghina.

ruth nkechi ibeawuchi e francy macy foto antinori

Numerosi i volti noti del mondo della cultura, dello spettacolo e della moda che hanno partecipato, tra questi: Victoria Cabello (presentatrice), Ludovica Pagani, Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia, Giovanni Audiffredi, direttore di GQ, le influencer Beatrice Valli, Paola Di Benedetto, Michela Coppa, Mia Ceran, Chiara Maci e tantissimi altri.

martina luchena

C’è di più. Le box limited edition BlumarineXTempo sostengono UNICEF Italia all’interno del progetto Innovation Lab: una rete di spazi tra Kosovo e Libano in cui organizzare laboratori, corsi di formazione ed eventi che permettono agli studenti di scoprire il proprio potenziale, ma anche di fare rete con coetanei e adulti che condividono le stesse passioni e progetti.

