CAFONALINO – ALLA GALLERIA DEL CARDINALE DI PALAZZO COLONNA ARRIVANO PRINCIPI VERI E PRESUNTI, ATTRICI, GIORNALISTI E PERSONAGGI VARI E AVARIATI DELLA ROMANELLA GODONA. L’OCCASIONE? LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ELISABETTA DARIDA, “INTOLLERANZE ALIMENTARI” - C’ERANO ELIANA MIGLIO, LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI, IMARA RUFFO DI CALABRIA E…

elisabetta darida foto di bacco

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per “il Messaggero”

Ripartono i grandi cocktail chic della Capitale, in attesa della primavera. Complice una maestosa cornice come la Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna. Qui struscio d'eccezione con blasoni, artisti, intellettuali. Oltre 150 ospiti tra cui i principi Jeanne e Ascanio Colonna, quest' ultimo in compagnia della mamma Alessandra Marchionne, Simona Agnes, Gianni Letta e Guido Torlonia, regista e direttore artistico del Teatro Akademia di Barcellona.

gigi marzullo foto di bacco (2)

Tra marmi colorati e broccati, serviti calici di champagne e ricercate delikatessen a base di fonduta di formaggio e tartufo, patè di cacciagione al vinsanto e ribes. Si chiacchiera nell'attesa della presentazione del libro di Elisabetta Darida, in elegante outfit di velluto verde, Intolleranze elementari.

giorgio assumma mariacarmela leto elisabetta darida monica cirinna gigi marzullo foto di bacco

In platea l'attrice Eliana Miglio, in mini dress dai toni del viola. E ancora Laura Bosetti Tonatto con il marito Vittorio Sabadin. Arrivano Manfred Windisch-Graetz con la figlia Olimpia, in compagnia del fidanzato Giovanni Battista Reggio. Ci sono Federico e Margherita Odescalchi, Vittoria Odescalchi, Camilla Borghese.

giorgio assumma mariacarmela leto elisabetta sgarbi foto di bacco

Scatto con Oliva Salviati e Marco Elser. Nel parterre si notano Imara Ruffo di Calabria e Marisela Federici, in nero. Applausi per il libro: venti storie che raccontano piccole intolleranze quotidiane intorno a un palazzo romano sul Tevere. Narrano, con una punta di ironia, di vite straniere, donne maltrattate e amori discriminati. Sul palco, in animata conversazione con l'autrice, Giorgio Assumma, Monica Cirinnà, Gigi Marzullo e Mariacarmela Leto.

nicoletta odescalchi marisela federici foto di bacco

La Darida ricorda il padre Clelio, ex-sindaco di Roma: «Sarebbe stato fiero di una figlia scrittrice». Book-signing con Esther Crimi, Olimpia Marini Clarelli, Sveva Betti di San Rocco, Lucrezia Liverani, Ginevra Giovanelli, Leone Spalletti Trivelli, Flaminia Patrizi Montoro, Cristina e Flavia del Gallo di Roccagiovine, Lucia Gramazio.

invitati

Poi l'incontro si trasforma in un party. Si divertono il collezionista di abiti storici Paolo Tinarelli, la presidente del Premio Simpatia Laura Pertica, la produttrice Verdiana Bixio, Benedetta Lignani Marchesani e Guglielmo Giovanelli Marconi.

