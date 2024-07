CAFONALISSIMO SMERALDO – FESTA DI COMPLEANNO SENZA LIMITE DI SPESA PER CAROLINA DI BORBONE CHE HA FESTEGGIATO I SUOI 21 ANNI IN SARDEGNA: GLI INVITATI SONO STATI OSPITATI IN UN RESORT DI LUSSO DELLA COSTA SMERALDA DOVE HANNO TRASCORSO GIORNATE A MOLLO IN PISCINA PER POI RIEMPIRSI LA PANZA AI PARTY TRA PESCE E FIUMI DI ALCOL – ALMENO GLI INVITATI NON SI SONO DIMOSTRATI DAL BRACCINO CORTO VISTO CHE LA PRINCIPESSA SI È FATTA IMMORTALARE TRA I PACCHI DEI REGALI DI LUSSO CHE HA RICEVUTO… - VIDEO

Non ha badato a spese per la festa di compleanno dei suoi 21 anni la principessa Carolina di Borbone che ha organizzato un party a cinque stelle in Sardegna.

La ragazza, figlia del principe Carlo, duca di Castro e della principessa Camilla, duchessa di Castro, ha condiviso diversi scatti della mega festa del fine settimana.

Gli invitati sono stati ospitati al Cervo Hotel in Costa Smeralda e hanno trascorso l'intero weekend tra tuffi in piscina e party serali. In alcune immagini si vede la ragazza che taglia una torta di quattro piani mentre gli ospiti ballano sotto uno spettacolo di fuochi d’artificio. La festeggiata ha condiviso le immagini del sontuoso banchetto a base di formaggio, prosciutto, uva, olive e frutti di mare.

A far discutere è stata l’immagine di Carolina circondata da pacchi stracolmi di regali di lusso, tra cui spiccano borse di Hermes e Bottega veneta.

