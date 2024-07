18 lug 2024 18:49

CAFONALONE ME LA CANTO E ME LA SUONO - ANDREA BOCELLI FESTEGGIA TRENT’ANNI DI CARRIERA E COOPTA UNA MAREA DI VIP E SVIPPATI A LAJATICO, IN PROVINCIA DI PISA – DURANTE LA TRE GIORNI CANTERINA AL TEATRO DEL SILENZIO È STATO AVVISTATO, TRA GLI ALTRI, IL PUGNACE WILL SMITH. JOHNNY DEPP, ED SHEERAN E RUSSELL CROWE, IN PREDA ALLA NOIA, SI SONO FOTOGRAFATI MENTRE SI SCOLAVANO LITRI DI GUINNESS, FOTTENDOSENE DEL VINO TOSCANO – APPRODATE IN CAMPAGNA ANCHE LA CULOIDE KIM KARDASHIAN, ACCOMPAGNATA DALLA RAFFINATISSIMA SORELLA CHLOE CHE SI È PRESENTATA CON UN ABITO TRASPARENTE… - VIDEO