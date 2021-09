CAFONALONE MILANESE – UNA MANDRIA DI VIPPONI STA INFESTANDO LA CITTÀ MENEGHINA PER LA “MILANO FASHION WEEK”: PER FENDACE, LA COLLABORAZIONE TRA FENDI E VERSACE, SONO TORNATE IN PASSERELLA NAOMI CAMPBELL E KATE MOSS CHE HA SFILATO PER LA PRIMA VOLTA CON LA BOMBASTICA FIGLIA LILA - LIZ HURLEY IN COORDINATO CON IL FIGLIO ANDROGINO DAMIAN, L’ATTORE COLE SPROUSE IN PIGIAMONE COOL, LA BONISSIMA DUA LIPA IN MUTANDE E REGGISENO, DEMI MOORE CASTA IN BIANCO, CHIARA FERRAGNI E IL MARITO REGGIBORSETTA E IL REGISTA… VIDEO

naomi e lila moss per fendace

Le voci giravano da qualche giorno e poi ieri sera la sorpresa. Donatella Versace e Kim Jones si sono scambiati i ruoli per una collezione: lei è diventata direttore creativo di Fendi e lui di Versace e i loro abiti scambiati hanno sfilato insieme, ieri sera a Milano, in via del Gesù, storica sede della maison della Medusa. È nata Fendace, come loro stessi hanno definito la collaborazione.

naomi campbell per fendace

LE SUPER TOP Le boutique Versace venderanno la collezione Fendi disegnata da Donatella, quelle della doppia F la prefall concepita da lei. Per presentarle, ieri sera a Milano sono tornate in passerella top come Kate Moss, Naomi Campbell, Amber Valletta. E tra il pubblico sono arrivati a Milano ospiti come Demi Moore, Liz Hurley, Cole Sprouse, Luca Guadagnino e Dua Lipa che aveva già sfilato per Versace tre giorni fa.

lila moss per fendace

Che una collaborazione tra i due brand fosse nell'aria si vociferava da mesi, da quando Kim Kardashian lo scorso luglio aveva pubblicato su Instagram una foto con Donatella Versace e Kim Jones, si parlava di accessori con la doppia firma, ma fino a ieri sera non era chiaro che i due direttori creativi si erano spinti fino a scambiarsi i ruoli per un'intera collezione, la prefall di entrambi i brand.

Un doppio show, dunque, trasmesso sulle pagine di entrambe le maison, con in passerella prima la collezione Versace disegnata da Jones e poi quella Fendi creata da Donatella. Jones ha reso omaggio alla collega con un abito nero chiuso da spille di balia oro very Versace, unendo il logo della doppia F e le stampe tipiche della Medusa su tubini ricamati e cappotti intarsiati, in una proposta molto declinata nella combinazione nero e oro, dove i nomi dei brand sono stati uniti in una cintura con la scritta Fendace sulla fibbia. A chiudere questa prima parte di show, Kate Moss e Amber Valletta.

la sfilata di fendace 5

MAGLIA METALLICA Cambia il logo a fine passerella, con la F che prende il posto della Medusa, e parte il secondo spettacolo, con mini e top di maglia metallica con impressa la F della maison romana, giubbini corti con intarsio logo, completi in denim stampato pathwork, pull con l'iniziale del brand, abiti monospalla stampati in nero e oro. Anche qui, parata di top, con Naomi Campbell in abito metallico rosa e Gigi Hadid in completo argento. Applausi per Donatella, e poi per i due insieme.

lila moss per fendace 1 benjamin mascolo e bella thorne dua lipa per fendace estsr exposito dua lipa iris law cole sprouse demi moore fedez e chiara ferragni kate moss sfila per fendace 3 la sfilata di fendace 1 kate moss sfila per fendance la sfilata di fendace 3 la sfilata di fendace 2 la sfilata di fendace 8 la sfilata di fendace 4 la sfilata di fendace 6 la sfilata di fendace 7 la sfilata di fendace 9 liz hurley liz hurley con il figlio damian