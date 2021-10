CAFONALONE RUSSO - IL GRAN DUCA GEORGE MIKHAILOVICH, 40ENNE ULTIMO EREDE DELLA FAMIGLIA ROMANOV, È CONVOLATO A NOZZE CON L’ITALIANISSIMA REBECCA BETTARINI, 39 ANNI, IMPRENDITRICE E FIGLIA DELL’EX AMBASCIATORE ITALIANO – ALLA CERIMONIA NELLA CATTEDRALE DI SAN PIETROBURGO, DOVE DA 113 NON SI FESTEGGIAVA UN “ROYAL WEDDING”, SONO STATE AVVISTATE TANTE TESTE CORONATE E COTONATE: LA PRINCIPESSA LEA DEL BELGIO, LA PRINCIPESSA MARIE MARGUERITE DUCHESSA D’ANGIÒ E CONSORTE, IL PRIMO MINISTRO DEL LUSSEMBURGO CON IL MARITO E… VIDEO

Elisa Messina ed Enrica Roddolo per "www.corriere.it"

il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 4

Da quanti anni non veniva celebrato un «royal wedding», un matrimonio reale in grande stile nella cattedrale di San Pietroburgo? Almeno da 113 anni, ovvero da quando la rivoluzione bolscevica d’Ottobre rovesciò la monarchia Romanoff e l’ultimo zar Nicola II. Così per sposi, familiari e invitati, deve aver avuto il sapore di una rivincita sulla storia il matrimonio celebrato oggi nel più solenne dei modi tra il gran duca George Mikhailovich, 40 anni, ultimo erede della famiglia Romanov e l’italiana Rebecca Bettarini, 39, imprenditrice che vive in Russia e autrice di thriller internazionali con lo pseudonimo di Georgina Perosch.

rebecca bettarini e la suocera

È stata una cerimonia sontuosa, degna di uno zar, per l’appunto, celebrata con rito ortodosso e a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle famiglie reali europee come la ex regina di Spagna Sofia: i Romanov, va detto, erano imparentati con molti regnanti, dagli Windsor ai Savoia ai Borbone. Al matrimonio, infatti erano presenti anche i duchi di Kent, cugini della regina Elisabetta II.

pavel astakhov con la moglie

La sposa, che è figlia dell’ex ambasciatore italiano Roberto Bettarini, indossava un abito di raso bianco dal lungo strascico, e, in testa, una tiara di diamanti disegnata da Chaumet, il gioielliere ufficiale della prima moglie di Napoleone, Giuseppina Bonaparte. Una relazione che dura da dieci anni quella tra l’erede Romanov e l’italiana: il primo incontro in un ricevimento all’ambasciata francese di Bruxelles.

maria vladimirovna romanova, mamma dello sposo

Dopo gli studi universitari in Italia e diversi anni di lavoro come manager in un azienda italiana in Russia Bettarini ora presiede una società di consulenza da le fondata e presiede anche la Russian Imperial Foundation, organizzazione che raccoglie fondi a finalità di charity, ma soprattutto è autrice di romanzi gialli su intrighi internazionali: essere cresciuta nell’ambiente diplomatico in giro per il mondo le ha regalato le chiavi giuste per inventare le sue spy stories.

il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 12

Rebecca si è convertita recentemente alla Chiesa ortodossa aggiungendo al suo nome quello di Victoria Romanovna. Quanto allo sposo, anche George Mikhailovich vanta una vita internazionale. È nato a Madrid, è cresciuto in Francia, si è laureato in legge ad Oxford ma si è trasferito nella «madrepatria« russa solo tre anni fa: è figlio della granduchessa Maria Vladimirovna Romanova, che si è autoproclamata erede al trono imperiale di Russia in quanto nipote del granduca Kirill, cugino di Nicola II, l’ultimo zar russo giustiziato insieme a tutta la sua discendenza diretta.

la principessa lea del belgio

Va detto che il titolo di capo della casa imperiale russa e, di conseguenza, il diritto alla successione al trono (che non c’è) è oggetto di contesa tra due diversi rami della famiglia: la linea dei Vladimirovic, a cui appartengono George e sua madre, e la linea dei Nikolaevic. La Chiesa ortodossa ha canonizzato la famiglia Romanov nel 2000 riconoscendoli «martiri».

il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 3

Dopo aver vissuto in Belgio per sei anni, la coppia abita ora a Mosca, a due passi dal Cremlino, residenza dei Romanov fin quando Pietro il Grande decise di trasferire la capitale a San Petroburgo. Oggi, dopo essere stato il centro del potere sovietico, è la residenza del presidente Putin.

la madre dello sposo 3 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 14 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 13 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 1 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 10 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 11 l'ex re della bulgaria simeone e la ex regina la madre dello sposo 2 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 2 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 8 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 9 il principe leka di albania e la principessa elia la madre dello sposo 1 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 6 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 5 il matrimonio di george mikhailovich e rebecca bettarini 7

xavier bettel con il marito