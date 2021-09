CAFONALONE VENEZIANO - MESI A PENSARE A COME FARE UN FIGURONE SUL RED CARPET E POI LA NOIA: BIANCA BALTI PUNTA SU UN VOLUMINOSO ABITO GIALLO, GEORGINA RODRIGUEZ MOSTRA IL MEGLIO DI SÉ, ADRIANA LIMA CON IL SEGNO DEL COSTUME, PENOLOPE CRUZ ELEGANTE, HELEN MIRREN AVVOLTA NELLA STAGNOLA, SERENA ROSSI SPOSINA, ANNA DELLO RUSSO PASSERA IN GABBIA - CYNTHIA ERIVO BONDAGE-À-PORTER, OSCENO STIVALETTO TEXANO PER CHLOÉ ZHAO, ALBA ROHRWACHER SGUAINA LA ZINNA… - VIDEO

Federico Rocca per "www.vanityfair.it"

bianca balti in dolce & gabbana alta moda

Red carpet inaugurale di questa 78esima edizione della mostra del cinema di Venezia: la più attesa, applaudita e fotografata è – e non poteva essere altrimenti – la protagonista della pellicola d’apertura di Pedro Almodovar, Madres paralelas: Penelope Cruz. Fedelissima a Chanel, la diva spagnola conquista il tappeto rosso con un abito degno della corte reale spagnola dipinta da Goya.

Ma non è l’unica tra le star presenti a farsi notare. Le più glamorous sono – e che te lo dico a fare – le super top italiane Bianca Balti, tutta spumeggiante in giallo, Greta Ferro, sexy a modo suo, e la sensuale Mariacarla Boscono, a tenere alta la bandiera del fascino all’italiana.

helen mirren in dolce & gabbana

Sarà una di loro la più ammirata della serata? Avrebbe potuto… se non fosse per la presenza magnetica di Helen Mirren, scintillante da abbagliare.

penelope cruz in chanel couture mariacarla boscono in jean paul gaultier couture greta ferro in armani prive anna dello russo in ermanno scervino barbara palvin in armani prive barbara paz in gucci amira casar eliza e amelia spencer in alberta ferretti jane campion in prada cynthia erivo in versace adriana lima in etro aitana sanchez gijon in armani prive farhana bodi in aden virginie efira in dior georgina rodriguez in ermanno scervino giulia valentina in stella mccartney milena smit in balmain chloe zhao in giorgio armani bianca brandolini d'adda in atelier versace cristina fogazzi, estetista cinica, in elie saab caterina milicchio mona fastvold in alberta ferretti pedro almodovar in giorgio armani marta losito in antonio riva milano raya abirached in rami al ami sara sampaio in armani prive roberta armani in armani prive tia taylor in brandon maxwell tanya lapointe sarah gadon in armani prive roberto benigni e nicoletta braschi, entrambi in giorgio armani serena rossi in armani prive saverio costanzo in brioni e alba rohrwacher in christian dior haute couture madisin rian in armani prive isabelle huppert in armani prive'