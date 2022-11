1 nov 2022 08:00

LA CALABRIA TREMA! – È STATA REGISTRATA UNA SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.1 IN PROVINCIA DI COSENZA: L’EPICENTRO È STATO LOCALIZZATO IN MARE, IN PROSSIMITÀ DI ARCELLA, PRAIA A MARE, SCALEA, TORTORA – IL SISMA È STATO AVVERTITO IN NUMEROSE ZONE DELLA REGIONE, DA CATANZARO A REGGIO CALABRIA, E ANCHE IN BASILICATA E CAMPANIA…