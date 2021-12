IL CALCIO DELL'ASINO ARRIVA SEMPRE DA CHI TI E' PIU' VICINO – DOPO CHE CHRIS NOTH, IL MR. BIG DI “SEX AND THE CITY”, È STATO ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DA DUE DONNE, LE COLLEGHE SARAH JESSICA PARKER, CYNTHIA NIXON E MIRANDA HOBBES LO HANNO IMMEDIATAMENTE SEPOLTO SENZA POSSIBILITÀ DI APPELLO: “SOSTENIAMO LE DONNE CHE HANNO CONDIVISO LE LORO DOLOROSE ESPERIENZE” – E LA CBS LO HA GIÀ CONDANNATO LICENZIANDOLO DA “THE EQUALIZER”… VIDEO

chris noth Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon Kristin Davis

Che il Mister Big della serie tv Sex and The City non fosse certo un santo, Carrie e le sue amiche lo hanno sempre saputo. Ma le gravi accuse di violenza sessuale avanzate contro l'attore Chris Noth che da sempre lo interpreta, hanno lasciato sgomente le star dell'iconica serie appena tornata sul piccolo schermo dopo 17 anni col titolo And Just Like That . «Siamo profondamente rattristate dalle accuse contro di lui.

chris noth 8

Sosteniamo le donne che hanno condiviso le loro dolorose esperienze. Farlo non dev'essere stato facile e le lodiamo per questo», hanno dunque scritto condividendo lo stesso messaggio nelle storie dei loro rispettivi profili Instagram le protagoniste della saga: Sarah Jessica Parker, la Carrie per sei lunghe stagioni innamorata di Big, poi sposato in uno dei film successivi, salvo vederlo morire nella prima puntata della nuova saga; Cynthia Nixon, nella fiction l'avvocatessa Miranda Hobbes, ma nella realtà la candidata dem che nel 2018 perse la sfida contro l'ex governatore di New York Andrew Cuomo, poi costretto a dimettersi travolto da una serie di accuse di molestie; e infine Kristin Davis che veste i panni della raffinata Charlotte.

chris noth e sarah jessica parker in sex and the city 6

Noth, 67 anni, aveva smentito le accuse da lui definite «categoricamente false», pur ammettendo di aver fatto sì, sesso con quelle signore (...)

Impegnato nella serie The Equalizer prodotta da Cbs , dove indossava i panni di un ex direttore della Cia. Come ormai accade in questi casi - colpevole o innocente che sia - a Cbs non hanno perso tempo: lo hanno licenziato. E pure l'agenzia A3 Artist che lo rappresentava lo ha mollato. L'attore ha perso altri contratti importanti: quello da 12 milioni di dollari per una pubblicità di tequila.

chris noth e sarah jessica parker in sex and the city 3

E quello con Peloton: la cyclette su cui pedala poco prima di morire in And Just Like That, per compensare i danni provocati dalla sua uscita di scena (le loro azioni crollate dell'11 per cento dopo la messa in onda) lo avevano coinvolto in uno spot dove si scopriva che non era morto ma scappato con un'avvenente allenatrice. Diavolo di un Big. Tutt' altro che un santo, nella fiction come nella realtà.

