CALCIO, OPPIO DEI POPOLI – CHE SIPARIETTO A NAPOLI DURANTE LA PARTITA CON LA JUVENTUS: UN UOMO ERA ALLE PRESE CON UN CARRO ATTREZZI CHE STAVA PORTANDO VIA LA SUA AUTO, MA QUANDO È ARRIVATO IL GOL DECISIVO DI KOULIBALY, L’UOMO SI È ALLONTANATO PER ESULTARE, FREGANDOSENE DELL'AUTO E DEL CARRO ATTREZZI - VIDEO

UOMO ESULTA PER IL GOL DEL NAPOLI MENTRE GLI PORTANO VIA LA MACCHINA

DA www.youmedia.fanpage.it

Una scena surreale e tragicomica quella consumatasi durante Napoli-Juventus. Un uomo è alle prese con un carro attrezzi che sta prelevando la sua auto quando arriva il gol degli azzurri. La notizia arriva evidentemente proprio in quel punto e l'uomo esulta, dimenticandosi del problema con il suo veicolo.

