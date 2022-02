CALCIO E PUGNI - PHIL FODEN E LA MADRE SONO STATI VITTIME DI UN’AGGRESSIONE ALL’AO ARENA DI MANCHESTER DOPO UN INCONTRO DI PUGILATO – LA STELLINA DEL MANCHESTER CITY È STATO RAGGIUNTO DA ALCUNI TIFOSI CHE, ARRABIATI PER LA SCONFITTA DEI “CITIZENS” CONTRO IL TOTTENHAM, HANNO INIZIATO A INSULTARE IL CALCIATORE – LA MADRE È INTERVENUTA PER DIFENDERE IL FIGLIO, SI E' BECCATA UN PUGNO IN FACCIA: ECCO COME E' FINITA - VIDEO

If that’s Phil Foden’s security he wanna think about getting someone better in to do the job ? pic.twitter.com/XHY0aZgCGZ — Jonathan Quinn (@JonnorQuinn3) February 20, 2022

Andrea Sereni per www.corriere.it

rissa claire foden

È intervenuta per difendere il figlio e si è presa un pugno in faccia. Il ragazzo in questione è Phil Foden, attaccante 21enne del Manchester City, lei è sua madre Claire. Ad aggredirli all’AO Arena di Manchester — dove erano per assistere al match di boxe tra Amir Khan e Kell Brook — un gruppetto di tifosi che, forse su di giri e arrabbiati per la sconfitta della squadra di Guardiola contro il Tottenham di Antonio Conte, ha iniziato a infastidire il calciatore. Così è intervenuta la mamma, anche con modi rudi: spintoni e urla presto sfociati in una rissa.

rissa phil foden

Un episodio divenuto pubblico per un video girato con un cellulare da uno degli assalitori. Nel quale si vede Foden entrare con una ragazza bionda, che sembra essere la compagna Rebecca Cooke, all’interno di un box, una sorta di stanza privata dalla quale assistere al match di pugilato in corso. Alle sue spalle camminano i tifosi, che lo importunano, con tanto di insulti, per la sconfitta di poche ore prima contro il Tottenham. Rebecca resta all’ingresso del box e prova a calmare gli animi quando dalla stanza sbuca un’altra donna, la madre di Foden.

phil foden claire foden

La signora Claire interviene con fare sbrigativo: intima al gruppetto di persone che infastidisce il figlio di andarsene, poi ne spinge via uno. Proprio quest’uomo si gira e le tira un pugno in piena volto. Da quel momento si scatena una rissa furibonda. Intervengono altre persone, le immagini sono meno chiare. Riappare anche Foden, che esce dal box privato per vendicare la mamma. Si sente una voce, «Phil tu vattene», qualcuno che chiede al calciatore di restarne fuori. Solo dopo un abbondante minuto il gruppetto di tifosi viene allontanato.

foden inghilterra

«Siamo scioccati e sconvolti dall’aggressione che ha subito un elemento della famiglia di Phil — la posizione del Manchester City —. Continueremo a dargli il supporto e l’assistenza di cui ha bisogno». Al momento, secondo quanto riferito dal Guardian, la polizia non ha avviato alcuna indagine sull’accaduto.

rissa phil foden phil foden foden rissa claire foden foden guardiola rissa phil foden foden rissa phil foden