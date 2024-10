CALCIO SPLATTER - IL CALCIATORE FABIO SCHIFANO, CHE GIOCA IN QUARTA CATEGORIA BELGA, HA PERSO TRE DITA DOPO AVER RACCOLTO UN PETARDO LANCIATO IN CAMPO, PENSANDO FOSSE UN FUMOGENO - IL GIOCATORE STAVA FESTEGGIANDO LA VITTORIA DELLA SUA SQUADRA INSIEME AI SUOI COMPAGNI. QUANDO UN TIFOSO HA LANCIATO UN "COBRA 6", UN MORTARETTO ILLEGALE POTENTE QUANTO UNA BOMBA A MANO. A QUEL PUNTO SCHIFANO HA PRESO IL PETARDO CHE È ESPLOSO PROPRIO MENTRE LO STAVA PORTANDO FUORI: "IL MIO INDICE È COMPLETAMENTE SCOMPARSO, COSÌ COME METÀ DEL POLLICE E DEL MEDIO…" - VIDEO

O jogador de futebol Fabio Schifano, do KSCT Menen, da Bélgica, perdeu três dedos da mão direita após ser atingido por fogos de artifício durante a partida contra o SK Zillebeke. ?? pic.twitter.com/6fjAcfSSBR — RuZa (@euruza) October 22, 2024

fabio schifano

Estratto dell'articolo di Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

Fabio Schifano aveva segnato due gol nella vittoria per 4-0 della sua squadra, il KSCT Menen, contro l'SK Zillebeke nel match valido per la 4a divisione provinciale C belga. Una doppietta arrivata nel giorno del suo compleanno ma rovinata completamente da un tragico evento. L'attaccante ha infatti raccolto da terra quello che sembrava un fumogeno lanciato in campo da un tifoso.

fabio schifano

In realtà si trattava di un Cobra 6, ovvero un'arma pirotecnica pesante che ha il potere di una bomba a mano. Ebbene il petardo è esploso proprio mentre Schifano lo stava portando fuori. […] La polizia ha dunque arrestato il responsabile, si tratta di un 21enne di Wevelgem che è stato interrogato e poi rilasciato.

IL RACCONTO DI SCHIFANO DAL SUO LETTO D'OSPEDALE

il petardo che e' esploso in mano a fabio schifano

"Abbiamo ballato e festeggiato insieme la vittoria – ha detto ancora Schifano spiegando nel dettaglio cosa fosse accaduto -. All'improvviso ho visto qualcosa che veniva lanciato dagli spalti. Ho pensato a un fumogeno. Ho visto subito il pericolo. Per i miei compagni, ma anche per i tifosi. C'erano dei bambini in giro, non volevo che qualcuno si bruciasse. In una frazione di secondo ho deciso di rimuoverlo”. […]

"Meno di due secondi dopo ed esploso – spiega -. Ero spaventato a morte. C'era fumo ovunque. Quando il fumo si è diradato, ho visto molto sangue sulla mia mano destra. Mancavano alcune dita. Ho capito subito che la situazione era grave e che non si trattava di un semplice fumogeno quello che avevo raccolto”. Schifano era chiaramente sconvolto: “Il mio indice è completamente scomparso, così come metà del pollice e del medio – aggiunge -. Ho subito anche un intervento alle gambe per essere stato colpito dai detriti lanciati. I medici mi hanno detto che forse ci saranno altri interventi da fare e una lunga riabilitazione”.

fabio schifano

Ex campione di kickboxing, sport che non potrà più praticare adesso, Schifano spiega: "I medici sono stati chiari al riguardo. Per quanto riguarda il calcio… Vedremo". […]. E poi conclude dicendo di aver già sentito il responsabile del gesto: "Gli ho detto che non gli porto rancore e che non deve preoccuparsi troppo – spiega -. Non voleva fare del male a nessuno, ne sono sicuro. Mi ha detto che non aveva dormito tutta la notte. Proprio come me". […]

fabio schifano fabio schifano