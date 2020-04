CALCOLI DA CALCOLATORI – LA CINA RIVEDE I DATI SULL’EPIDEMIA: WUHAN AUMENTA I NUMERI DI CONTAGI E DECESSI A 50.333 E A 3.869: “UNA REVISIONE CONFORME A LEGGI E REGOLAMENTI E AL PRINCIPIO DI ESSERE RESPONSABILI VERSO LA STORIA, LE PERSONE E I DEFUNTI” – UNA MOSSA CHE RIATTIZZERÀ I SOSPETTI CHE I CINESI NON CE L’HANNO RACCONTATA TUTTA…

Coronavirus, la Cina ha rivisto, a sorpresa, i conti dell'epidemia, conti che fin dall'inizio hanno sollevato perplessità in Occidente: la città di Wuhan, il focolaio del Covid-19, ha annunciato i numeri di contagi e decessi aumentandoli, rispettivamente, di 325 unità a 50.333 e di 1.290 unità a 3.869 totali.

Il quartier generale municipale impegnato nella prevenzione e controllo del virus ha spiegato in una nota, secondo i media locali, che la «revisione è conforme a leggi e regolamenti, e al principio di essere responsabili verso la storia, le persone e i defunti». La mossa è destinata a dare altro slancio alle polemiche sull'affidabilità dei dati forniti.

Il numero di decessi in Cina a causa del Covid-19 sono saliti di quasi il 39%, a 4.632, dopo la revisione al rialzo per 1.290 nuovi casi che è stata annunciata oggi da Wuhan. La città focolaio della pandemia con 3.869 vittime, pesa adesso nella misura dell'83,5% sul bilancio delle vittime su scala nazionale.

Il portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), Mi Feng, ufficializzando le nuove statistiche, ha anche aggiornato i contagi, saliti di 325 unità, a 82.692, con la correzione apportata da Wuhan.

