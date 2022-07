IL CALDO AFRICANO NON CI MOLLERA’ FINO AD AGOSTO – UNA NUOVA ONDATA DI CALORE STA TRAVOLGENDO L’ITALIA E LE GIORNATE PEGGIORI SARANNO MARTEDI' E MERCOLEDI' PROSSIMO – LE TEMPERATURE TOCCHERANNO I 40°, MA NON DOVREBBERO RAGGIUNGERE I PICCHI DI 48° DELLA SCORSA ESTATE – PER AVERE UN PO’ DI PIOGGIA BISOGNERA’ ATTENDERE SABATO 23, CON L’ARRIVO DI UNA PERTURBAZIONE ATLANTICA PASSEGGERA – MA LA VERA TREGUA DALLA SICCITA’ È PREVISTA SOLO AD AGOSTO…

Giampiero Maggio per www.lastampa.it

temperature di luglio 2022

L’Italia è entrata nel cuore dell’ondata di caldo africano e da qui ai prossimi giorni le temperature sono previste in risalita, con punte che potranno superare anche i 40° centigradi in diverse zone del Paese. Il promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa ha iniziato a “pompare” aria molto calda sull’Europa Centro Occidentale e il Mediterraneo in particolare.

Fortunatamente non toccheremo le temperature che in questi giorni si stanno registrando in Spagna (a Siviglia sono stati superati i 45°) e nemmeno raggiungeremo il record registrato lo scorso agosto nel Siracusano, quando si toccarono termiche sopra i 48° centigradi.

Insomma, sarà l’ennesima ondata di calore di questa estate sopra media termica e siccitosa. La percezione del caldo sarà elevata: in particolare nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 luglio, quando sull’Italia ci sarà il picco dell’ondata africana.

temperature luglio 2022

«Piuttosto – spiega Daniele Cat Berro, meteorologo della Smi – dobbiamo guardare con preoccupazione alla durata della calura, perché sulle singole giornate non credo verranno battuti dei record, almeno al Nord-Ovest». La durata del caldo e in particolare della mancanza di precipitazioni avranno ancora una volta conseguenze drammatiche su ghiacciai, ecosistemi e benessere umano. «La siccità – spiega Cat Berro – sarà ulteriormente accentuata».

Quanto durerà il caldo

Per almeno una settimana avremo a che fare con il caldo feroce. Un cambio si intravede soltanto nella giornata di sabato 23, quando una perturbazione Atlantica potrebbe scalfire il muro anticiclonico e portare un po’ di pioggia. Ma attenzione. In una configurazione meteorologica come quella attuale, con figure bariche di blocco, è facile presupporre che queste condizioni meteorologiche dureranno a lungo.

Tranne piccole pause, appunto e che, in alcuni casi, possono essere anche devastanti. «L’energia in gioco è molta» spiegano gli esperti. «Questa ondata di caldo non deve essere considerata eccezionale perché è nei giusti parametri di questa stagione».

anticiclone caronte

Quello che in questo momento «stiamo soffrendo è che le precipitazione che avrebbero dovuto esserci non ci sono state, il che aumenta il rischio di precipitazioni concentrate, di grande intensità: se la stessa quantità di pioggia dura una settimana o due ore, gli effetti sono profondamente diversi» dice il meteorologo Costante De Simone, già generale dell'Aeronautica militare e membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

Le stagionali confermano: sarà caldo fino a ottobre

Dunque, la presenza di una situazione di blocco come quella attuale è destinata a durare. Soprattutto quando l’imponente massa d’aria dominante è un Anticiclone. Di scambi meridiani all’orizzonte non se ne vedono tranne, appunto, qualche temporale in arrivo la prossima settimana.

caldo in arrivo 1

Gettando però uno sguardo più in là, la situazione resta difficile per chi si aspetta un ritorno di temperature in media e pioggia: «Confermato caldo sopra media fino a ottobre, pare» spiega Cat Berro.

Sul fronte delle precipitazioni qualcosa, invece, potrebbe cambiare ad agosto: con un ritorno delle piogge in linea con il periodo. «Nell'aggiornamento di luglio 2022 il Centro Europeo prevede per l'Italia temperature sempre sopra la media del periodo fino a +2°C soprattutto al Nord, fino a 1-1.5°C al Centro-Sud (escluse le due Isole Maggiori) e il tutto per il mese di Agosto, l'ultimo dell'estate meteorologica. Nei mesi successivi l'anomalia diminuisce, ma rimane pur sempre a circa +1°C su gran parte delle regioni, di meno soltanto su Isole Maggiori e settori tirrenici. Sotto il profilo delle precipitazioni non sono attese sostanziali variazioni con piogge in media con il periodo».

