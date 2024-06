CALDO INFERNALE E TEMPORALI: SARÀ UNA SETTIMANA DA INCUBO – L'ANTICICLONE AFRICANO “MINOSSE” ARRIVA IN ITALIA: GIA’ DA OGGI LE TEMPERATURE SALIRANNO, FINO A RAGGIUNGERE IL PICCO GIOVEDÌ, CON 40 GRADI IN PUGLIA, SICILIA E SARDEGNA – MA NEL WEEKEND CAMBIA TUTTO: NUBIFRAGI E CALO DELLA COLONNINA DI MERCURIO…

Estratto dell’articolo di www.leggo.it

[…] Ecco il primo vero caldo della stagione estiva. L'anticiclone africano Minosse inizia la sua rimonta sul Mediterraneo centrale già da oggi ma il culmine dell'ondata di caldo sarà intorno a metà settimana, tra mercoledì e venerdì quando su diverse regioni del Centro e del Sud si potranno toccare o persino superare i 40°C di massima.

Temperature meno elevate al Nord seppur con punte locali superiori ai 35°C ma con afa elevata stante i terreni intrisi della pioggia pregressa. Al Centro e al Sud invece l'umidità sarà più contenuta e il caldo sarà torrido. Nel corso del weekend a causa dell'arrivo di alcuni temporali si dovrebbe assistere ad una graduale diminuzione dei valori.

Dal caldo al maltempo

Tutta la prima parte della settimana sarà caratterizzata da questa escalation del caldo, poi la saccatura sul comparto iberico inizierà a muoversi verso la Francia e una perturbazione raggiungerà l'Italia settentrionale portando i primi forti temporali.

Oggi picchi di caldo in Sicilia

Poche variazioni al Nord e al Centro con un lieve e locale aumento, lieve aumento anche al Sud con punte di 36/37°C in Sicilia. Poco da segnalare sul fronte precipitazioni con tempo stabile e ampiamente soleggiato sull'Italia salvo ancora una certa variabilità sui settori alpini e prealpini con possibilità di qualche isolato piovasco, più probabile nelle ore centrali.

Martedì il primo aumento

Generale aumento della temperatura al Centro Sud con valori fino a 37/38°C sulle Isole, in Puglia e in Calabria. Aumento anche al Nord ma con valori ancora tutto sommato in media a nord del Po. […]

Mercoledì punte di 40 gradi al Sud

Inizia la fase di caldo più acuto sull'Italia, in particolare al Centro-Sud. Punte di 40/41°C potranno essere raggiunte in Sardegna, 39/40°C in Sicilia e Puglia. La possente rimonta africana si accompagnerà a un aumento delle velature e delle stratificazioni che solcheranno il cielo della Penisola. Nel frangente qualche temporale potrebbe iniziare a lambire i settori alpini e prealpini nord occidentali soprattutto nella seconda parte della giornata.

Giovedì il picco di caldo

Giornata rovente su quasi tutta l'Italia. Caldo torrido al Sud con punte superiori ai 40°C in Sardegna, Sicilia, Puglia. 40°C possibili anche al Centro. Temperature più basse ma con caldo molto afoso al Nord. Atteso un primo impulso instabile che dovrebbe portare dei temporali tra il medio alto Piemonte e l'alta Lombardia, fenomeni che potrebbero essere anche intensi. Il tempo continuerebbe a mantenersi stabile altrove con pochi addensamenti e il caldo africano che tenderà a raggiungere l'apice.

Venerdì rovente su tutta Italia

Ancora una giornata rovente sull'Italia. Caldo intenso da Nord a Sud con afa elevata sulla Pianura Padana. Punte di 40°C diffuse sulle regioni centrali e meridionali. Saremo dai 10 ai 15°C sopra la media per la terza decade di giugno. L'Italia settentrionale potrebbe assistere a un passaggio perturbato più incisivo con rovesci e temporali anche di forte intensità. Ancora tempo stabile e molto caldo le regioni centro meridionali seppur con un calo termico da sabato. […]

Cala la temperatura da sabato

Diminuzione al Nord soprattutto a nord del Po con valori che dovrebbero rientrare in media. Permane caldo intenso al Sud seppur con un lieve calo rispetto al venerdì sulla Sardegna e la Campania.

Domenica mite

Ulteriore diminuzione che riporterà in media anche le regioni centrali. Resiste il caldo al Sud ma meno intenso.

