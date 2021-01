CALIFORNIA COVIDDING – NELLO STATO AMERICANO CI SONO 2,3 MILIONI DI CASI E 27 MILA MORTI PER CORONAVIRUS: OSPEDALI AL COLLASSO, TERAPIE INTENSIVE AL COMPLETO, PAZIENTI ABBANDONATI SULLE BARELLE E MANCA PURE IL LEGNO PER LE BARE - TRUMP MINIMIZZA (“I NUMERI DELLA PANDEMIA SONO DI GRAN LUNGA ESAGERATI”), I MEDICI LO CONTRADDICONO: “È LA TERZA GUERRA MONDIALE” – SPAVENTA L’ONDA LUNGA DELLE FESTIVITÀ, MENTRE IN OHIO LA PERCENTUALE DEI "NO VAX" ARRIVA AL 60%...

Massimo Basile per "la Repubblica"

coronavirus california

Persone in coda nella notte in Florida per il vaccino. Anziani per strada nel Tennessee, appoggiati ai deambulatori, in attesa del siero. La linea verde sul Covid a Houston, Texas, in tilt per le troppe chiamate, mentre in California ospedali al collasso, terapie intensive al completo, pazienti lasciati in barella lungo le corsie o dentro le ambulanze, in attesa di un posto libero. Il presidente Trump continua a sostenere che i numeri della pandemia sono «di gran lunga esagerati», ma il Paese è entrato nella fase più drammatica dell'emergenza.

BARE IN CALIFORNIA

Jerome Adams, portavoce del governo per la salute pubblica, ha contraddetto il presidente, sostenendo che sui dati forniti dai Centri federali sanitari «non c'è alcun motivo di dubitare. Le proiezioni sono abbastanza spaventose». Se negli Usa si sono registrati finora 20,4 milioni di casi e più di 350 mila morti, il numero dei decessi, stando alle previsioni dell'Università di Washington, dovrebbe superare il mezzo milione entro aprile.

coronavirus california

Un dato statistico ulteriore sembra smontare la teoria di Trump: al 19 dicembre negli Stati Uniti erano morte 431 mila persone in più rispetto alla media degli anni precedenti nello stesso arco di tempo.

donald trump esulta per l'inizio delle vaccinazioni negli usa

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 299 mila nuovi positivi e per il 32esimo giorno consecutivo il numero dei ricoverati ha superato i 100 mila. Le medie giornaliere sono in crescita in tutte le voci: risulta positiva una persona su 7 testate, la metà è asintomatica. I morti sono 2600 al giorno. Dall' Arizona al North Carolina contagi record. In Texas sono rimasti liberi solo 580 posti di terapia intensiva.

meme su donald trump e il covid 2

La situazione più drammatica è in California con 2,3 milioni di casi e 27 mila morti. I ricoveri sono aumentati del 26% rispetto a quindici giorni fa. Non ci sono più posti letto disponibili negli ospedali del sud della California. Sono stati allestiti accampamenti d'emergenza, l'esercito ha consegnato respiratori. Nella contea di Los Angeles, la più grande d'America, la media giornaliera dei contagi ha superato i 16mila. «È la Terza guerra mondiale - commenta al Los Angeles Times Nick Kwan, medico dell'Alhambra Hospital - non è il volume, ma la gravità dei casi. Le persone arrivano in condizioni inimmaginabili».

donald trump

Il decorso, spiega il giornale, è imprevedibile: giovani pazienti muoiono, mentre novantenni tornano a casa con un respiratore. Le pompe funebri non hanno più posti, le richieste sono aumentate di sei volte, al punto che si cercano in affitto stanze frigo dove sistemare i corpi. E manca persino il legno per le bare. Dal 14 dicembre sono stati somministrati negli Usa 4,2 milioni di vaccini, su 13 milioni di dosi consegnate, ma in molte zone manca il personale, mentre aumentano i medici e infermieri che rifiutano di immunizzarsi.

donald trump 2

In alcune aree del Paese, come l'Ohio, la percentuale dei "no vax" arriva al 60%. E il peggio della pandemia deve ancora arrivare. A spaventare è l'onda lunga delle festività.

Ovunque ci sono stati party clandestini. A Los Angeles la polizia ha scoperto una festa in un vecchio deposito con più di un migliaio di persone.

donald trump e anthony fauci

Nonostante gli appelli a restare a casa, tra il 23 e il 26 dicembre hanno volato 3,8 milioni di americani. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha detto ieri che fino a quando non «resteranno deserte» le terapie intensive nel Bronx, a est di Buffalo, Utica e Edgerton, «non potremo dire di aver portato a termine la missione». Ma questo, al momento, sembra un traguardo troppo lontano.