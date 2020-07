CALIFORNIA VIRUS – IL GOVERNATORE DEL “GOLDEN STATE” GAVIN NEWSOM HA ORDINATO UN NUOVO LOCKDOWN: CHIUSE TUTTE LE ATTIVITÀ NON ESSENZIALI CHE NON POSSONO SPOSTARSI ALL'APERTO - INTANTO NEGLI USA ANCHE OGGI SI SFIORANO I 60MILA NUOVI CASI. IL TOTALE VELEGGIA VERSO I 3,5 MILIONI E I MORTI SONO 135.582

donald trump con la mascherina all'ospedale militare walter reed

1 – CORONAVIRUS: USA, ALTRI 59.200 CONTAGI

(ANSA) - Gli Stati Uniti contano quasi altri 60 mila nuovi casi di coronavirus: 59.222 nelle ultime 24 ore, secondo la Johns Hopkins University. I contagi totali nel Paese sono ora oltre 3,36 milioni. Il bilancio dei morti sale a 135.582 (+411).

coronavirus negli usa situazione al 13 luglio 2020

2 – LOCKDOWN IN CALIFORNIA: CHIUSI BAR, CINEMA E RISTORANTI

Da www.adnkronos.com

Lockdown in California, dove il governatore Gavin Newsom ha ordinato a tutte le contee dello Stato lo stop delle attività al chiuso in ristoranti, bar, cantine, sale di degustazione, cinema, centri di intrattenimento per famiglie, zoo e musei.

gavin newsom

L'ordine è in vigore da oggi, ha detto Newsom in una conferenza stampa. Questi settori dovranno spostare le attività all'aperto, se possibile. Stretta anche nella Virginia Occidentale, dove il governatore Jim Justice ha disposto la chiusura per dieci giorni dei bar nella contea di Monongalia, dove si è verificato un picco di casi di coronavirus.

