23 ott 2022 17:51

IL CAMBIAMENTO DI CLIMA CHE SI MERITEREBBERO? CALCI IN CULO A VISTA – I SOLITI SVALVOLATI DI “LAST GENERATION”, GRUPPO DI PROTESTA PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO, HANNO IMBRATTATO UN OLIO DI MONET AL MUSEO BARBERINI DI POTSDAM, IN GERMANIA, LANCIANDOGLI CONTRO PURÈ DI PATATE - IL GRUPPO HA POSTATO SU TWITTER IL VIDEO DELL'ATTACCO A “IL PAGLIAIO”, TRA I CAPOLAVORI DELL'IMPRESSIONISTA FRANCESE, INVITANDO I POLITICI AD ADOTTARE MISURE EFFICACI PER LIMITARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO… - VIDEO