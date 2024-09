DAL CAMICE BIANCO ALLA CAMICIA HAWAIIANA – SERGIO ALFIERI, IL “MEDICO DEL PAPA” INDAGATO PER FALSO IN ATTO PUBBLICO, DICEVA DI ESSERE IN SALA OPERATORIA, AL POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI DI ROMA, QUANDO IN REALTÀ ERA AL MARE, IN AEREO, O A PARTECIPARE A CONVEGNI – SONO ALMENO 29 I CASI CONTESTATI AL CHIRURGO. E, IN ALCUNI DI QUESTI, HA POTUTO CONTARE SULL’AIUTO DI DIVERSI COLLEGHI – LE INDAGINI SONO PARTITE DOPO LA DENUNCIA DI UNA PAZIENTE, CHE RITENEVA DI NON ESSERE STATA OPERATA DAL DOTTORE NONOSTANTE...

In almeno 29 casi il professore Sergio Alfieri, uno dei chirurghi più blasonati d’Italia, non era in sala operatoria quando sosteneva di esserlo. I registri ne attestavano la presenza, lui invece […] non si trovava al policlinico Gemelli, l’ospedale romano in cui lavora e dove, in due occasioni, ha anche operato Bergoglio tanto da meritarsi l’appellativo di “medico del Papa”.

Alfieri, ed è questa l’ulteriore novità della vicenda, ha potuto contare in 16 occasioni perfino sull’aiuto di diversi colleghi che assieme a lui hanno raccontato il falso, anzi hanno vergato sui registri il suo nome mentre era da tutt’altra parte. Perciò oltre al più importante chirurgo del policlinico Gemelli la pm Alessia Miele ha chiuso le indagini per falso in atto pubblico anche nei confronti dei complici del professore, tutti chirurghi, Davide de Sio, Claudio Fiorillo, Fabio Longo, Roberta Menghi, Valerio Papa e Fausto Rosa.

[…] Il caso esplode quando a febbraio del 2023 viene presentata una denuncia da parte di una paziente che riteneva di non essere stata operata da Alfieri nonostante ufficialmente il professionista comparisse nei registri operatori. La querela finisce al Reparto operativo del comando carabinieri per la tutela della salute. Ecco che gli investigatori si mettono al lavoro e incrociano gli ingressi in ospedale di Alfieri, il badge, con i tabulati telefonici del chirurgo in grado di indicare la posizione geografica del medico. […]

il 25 agosto del 2022 il professore “attestava la sua presenza in qualità di primo operatore” dalle 18.12 alle 19.25. Peccato che lui avesse timbrato il cartellino in uscita alle 18.04 mentre il suo cellulare agganciava la cella telefonica di Castiglione della Pescaia alle 19.51, esattamente a 200 chilometri dal Gemelli, a due ore e mezza di macchina. Due mesi dopo, il 10 di ottobre dalle 9.42 alle 10.36 il professionista risultava essere ufficialmente in sala operatoria, tuttavia gli investigatori hanno dimostrato la sua presenza in quella fascia oraria in un convegno medico il “Congresso delle società scientifiche chirurgiche italiane” all’hotel Rome Cavalieri nel quartiere Balduina. Il 22 novembre dello stesso anno dalle 16.40 alle 19.53 secondo i registri medici il chirurgo era intento ad operare una paziente al Gemelli.

[…] Fiorillo, invece, scriveva sempre nel registro della sala operatoria che il professore era al Gemelli durante un delicato intervento il 24 aprile del 2023 dalle 18.49 alle 20.02 ma il cellulare del medico del Papa diceva altro. Il professionista si trovava a Grosseto. A Verona, due mesi dopo, il 23 giugno, era tra i relatori di un “Congresso internazionale di chirurgia oncologica del retto”.

In quest’altra occasione, oltre alla cella telefonica che agganciava Alfieri nella città di Romeo e Giulietta, oltre agli accertamenti che ne segnalavano il pernottamento in un hotel di Verona, c’era pure una foto dello stesso convegno che attestava la partecipazione del chirurgo. […]

