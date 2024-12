CAMICE BIANCO A LUCI ROSSE – UN MEDICO DI GUARDIA DI MILANO AVREBBE ABUSATO DI NOVE GIOVANI PAZIENTI CON IL PRETESTO DI VISITARLE: IL 41ENNE, CHE HA ALTERATO ANCHE I CERTIFICATI MEDICI DELLE RAGAZZE, AVREBBE USATO "METODI FRAUDOLENTI E REPENTINI PER SUPERARE LA LORO RESISTENZA" – ORA IL DOTTORE, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA, SARÀ PROCESSATO CON RITO ABBREVIATO: SE CONDANNATO, VEDRÀ SCONTARE LA SUA PENA DI UN TERZO…

medico molesta pazienti 3

(ANSA) - Sarà processato con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna, il medico di guardia accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di nove giovani pazienti. Lo ha deciso il gup di Milano Luigi Iannelli, accogliendo la richiesta della difesa di alternativo condizionato, in particolare da una consulenza tecnica difensiva su alcuni aspetti medici. L'imputato, 41 anni, sarà interrogato in aula il prossimo 3 febbraio.

molestie 2

Il professionista, che lavorava tra Milano e Lodi, era stato destinatario di due ordinanze cautelari in seguito a quanto emerso dalle indagini coordinate dal pm Alessia Menegazzo, che lo accusa di aver abusato delle pazienti con il pretesto di visitarle. L'uomo, come aveva osservato il gip Cristian Mariani, si sarebbe infatti servito di "metodi fraudolenti e repentini per superare la loro resistenza".

molestie 5

Le presunte vittime erano state sentite lo scorso luglio con la formula dell'incidente probatorio, durante il quale avevano ricostruito le violenze subite dal medico. Quest'ultimo deve rispondere anche del reato di falso per aver alterato alcuni certificati delle pazienti.