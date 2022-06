3 giu 2022 19:46

CAMORRA DA OSCAR – RIPULIVANO I SOLDI DELLA CAMORRA PRODUCENDO FILM CON FALSI SPONSOR, COME “ALL'ALBA PERDERÒ” CON ANGELA FINOCCHIARO E PUPO – PER QUESTO DUE PERSONE SONO FINITE IN CARCERE. LA MENTE DELL’OPERAZIONE SAREBBE IL PRODUTTORE DANIELE MUSCARIELLO, INCARICATO DI RICICLARE IL DENARO DEL CLAN D'AMICO MAZZARELLA DEL QUARTIERE SAN TEDUCCIO A NAPOLI – IN CANTIERE C’ERA UNA NUOVA PELLICOLA: “L'AMORE RENDE BELLI”, TRATTO DALL'INSTANT BOOK DI FABIOLA CIMMINELLA…