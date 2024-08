LA CAMPAGNA DI TRUMP HA SUBITO UN ATTACCO HACKER DA "FORZE OSTILI AGLI STATI UNITI". LO RIFERISCE “POLITICO” DOPO AVER RICEVUTO UNA SERIE DI EMAIL DA UN ACCOUNT ANONIMO CHE CONTENEVANO DOCUMENTI RELATIVI ALLA CAMPAGNA DELL'EX PRESIDENTE - "SI È TRATTATO DI FORZE STRANIERE OSTILI AGLI STATI UNITI", HA FATTO SAPERE IL PORTAVOCE STEVEN CHEUNG CITANDO UN RAPPORTO DI MICROSOFT SECONDO CUI HACKER IRANIANI "HANNO INVIATO UN'EMAIL DI SPEAR PHISHING A GIUGNO AD UN FUNZIONARIO DI UNA CAMPAGNA PRESIDENZIALE" - POLITICO NON HA POTUTO VERIFICARE IN MODO INDIPENDENTE L'IDENTITÀ DEGLI HACKER…

'ATTACCO HACKER CONTRO LA CAMPAGNA DI TRUMP, RUBATI DOCUMENTI'

JD VANCE E DONALD TRUMP

(ANSA) - WASHINGTON, 10 AGO - La campagna di Donald Trump ha subito un attacco hacker da "forze ostili agli Stati Uniti". Lo riferisce Politico dopo aver ricevuto una serie di email da un account anonimo che contenevano documenti relativi alla campagna dell'ex presidente. "Si è trattato di forze straniere ostili agli Stati Uniti", ha fatto sapere il portavoce Steven Cheung citando un rapporto di Microsoft secondo cui hacker iraniani "hanno inviato un'email di spear phishing a giugno ad un funzionario di una campagna presidenziale". Microsoft, tuttavia, non aveva citato Trump e Politico non ha potuto verificare in modo indipendente l'identità o le eventuali motivazioni degli hacker. Tra i documenti contenuti nelle email anche un dossier sul vice del tycoon, JD Vance, datato 23 febbraio.

DONALD TRUMP JD VANCE

CELINE DION CONTRO TRUMP, 'NON POTEVA USARE LA CANZONE TITANIC'

(ANSA) - WASHINGTON, 10 AGO - Celine Dion bacchetta Donald Trump e JD Vance per aver utilizzato 'My heart will go on', la celebre canzone del film 'Titanic', durante un comizio in Montana. "Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., non hanno dato l'autorizzazione e non consentono questo tipo di utilizzo", si legge in un post della star canadese che poi, con ironia, aggiunge: 'Ma poi, veramente QUELLA canzone?".

donald trump jd vance