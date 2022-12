IL CAMPIDOGLIO HA PAGATO PER 9 ANNI LA COOP DI LADY SOUMAHORO SENZA MAI CONTROLLARE SE FOSSE IN REGOLA – DAL 2013 A OGGI, OVVERO DALLA GIUNTA MARINO IN POI, LA KARIBU HA INCASSATO 3 MILIONI DI EURO DAL COMUNE DI ROMA. E OGGI LA COMMISSIONE TRASPARENZA CAPITOLINA AMMETTE CHE NESSUNO SI È MAI ACCERTATO SE LA COOPERATIVA PAGASSE I CONTRIBUTI AI DIPENDENTI...

Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

liliana murekatete

Non avevano neppure il Durc in regola. Come un tassista lasciato libero di scarrozzare clienti da un angolo all'altro della capitale, salvo poi scoprire al primo posto di blocco che non aveva la patente, la cooperativa Karibu ha fatto affari per nove anni con il Campidoglio salvo poi emergere, con i controlli disposti sulla scorta del «clamore mediatico», che non aveva il Documento unico di regolarità contributiva a posto.

Tanto che le ultime fatture sono state bloccate da Roma Capitale, che provvederà a versare le somme necessarie all'Inps al posto delle cooperative della suocera e della moglie del deputato Aboubakar Soumahoro. Il particolare, l'ennesima conferma del mancato versamento dei contributi da parte di quelle coop al centro di un'articolata inchiesta della Procura della Repubblica di Latina, è emerso ieri in Commissione trasparenza. […]

liliana murekatete

La dirigente Angelina Di Prinzio e l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari hanno così specificato che la coop di Maria Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete ha iniziato ad avere rapporti con il Campidoglio nel 2013. E dunque quando Gianni Alemanno ha ceduto la guida della città a Ignazio Marino.

La dirigente e l'assessora hanno poi precisato che per la coop c'è stato un impegno di spesa di 4 milioni 679mila euro e che sono stati pagati circa 3 milioni di euro. Ma è poi anche stato evidenziato che le ultime fatture, una da 49mila euro e una da 12mila, non sono state pagate essendo stato accertato, una volta fatti i controlli, che la coop non aveva il Durc in regola. […]

liliane murekatete e marie therese mukamitsindo

Il Campidoglio, dopo che la Prefettura di Latina ha tolto alle coop della famiglia di Soumahoro la gestione dei centri di accoglienza, ha intanto deciso di spostare sette minori che erano ospiti di una struttura di Karibu e sulla cooperativa verranno effettuati ulteriori approfondimenti.

In Commissione trasparenza è stato infine evidenziato che con l'ospitalità dei migranti minorenni c'è anche un ulteriore problema. Essendo troppi i minori da ospitare e in attesa che venga sistemato uno stabile di proprietà comunale, Roma Capitale utilizza ben 102 strutture fuori regione. «In quelle strutture - ha dichiarato la dirigente - i controlli sono difficili».

