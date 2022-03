9 mar 2022 19:24

DA CAMPIONE OLIMPICO (PER CASO) A EROE TRA LE ONDE - STEVEN BRADBURY, L'AUSTRALIANO MEDAGLIA D’ORO DELLO SHORT TRACK 1000 METRI AI GIOCHI INVERNALI DI SALT LAKE CITY 2002 HA SALVATO QUATTRO RAGAZZE CHE RISCHIAVANO DI ANNEGARE - L'EX ATLETA SI TROVAVA SULLA SPIAGGIA PER ALCUNE LEZIONI DI SURF INSIEME AL FIGLIO QUANDO HA NOTATO LE RAGAZZE IN MEZZO ALLE ONDE - IN ITALIA ERA DIVENTATO FAMOSO PER LO SKETCH DELLA GIALAPPA'S A "MAI DIRE GOL" - VIDEO