14 ott 2024 19:11

CAMPORELLA? NO, RAPINA! - A PERUGIA UNA 27ENNE PERUVIANA ADESCAVA DEGLI UOMINI E, UNA VOLTA APPARTATI IN UN PARCHEGGIO, INVECE DI FARE SESSO LI DERUBAVA INSIEME A UN COMPLICE 72ENNE. LEI È STATA PORTATA IN CARCERE E L'UOMO È FINITO AI DOMICILIARI - QUANDO LA VITTIMA SI ASPETTAVA UN "SERVIZIETTO", LA DONNA GLI STRAPPAVA IL BORSELLO MENTRE L'ANZIANO MINACCIAVA IL MALCAPITATO CON UN BASTONE E LO ACCECAVA CON UNA TORCIA – VIDEO: LA RAPINA CON CALCI E PUGNI IN PIENO GIORNO A PERUGIA