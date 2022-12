14 dic 2022 09:36

CAN CHE ABBAIA NON MORDE, MA SPARA – IN TURCHIA UN CANE, SALENDO SUL BAGAGLIAIO DELL'AUTO, È SALTATO SUL GRILLETTO DEL FUCILE DA CACCIA LASCIATO CARICO DAL PADRONE, UN UOMO DI 32 ANNI, CHE È MORTO SUL COLPO – PER LA POLIZIA SI TRATTA DI UN INCIDENTE. MA A QUALCUNO LA RICOSTRUZIONE NON CONVINCE E SI IPOTIZZA CHE SI SIA TRATTATO DI UNA MESSINSCENA PER COPRIRE UN DELITTO…