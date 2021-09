29 set 2021 11:45

ALLE CANARIE, DOPO AVER TRAVOLTO E SEPPELLITO STRADE, CASE E SCUOLE, LA LAVA HA RAGGIUNTO L'OCEANO - ORA IL PERICOLO E' CHE SI SPRIGIONINO FUMI TOSSICI, E PER PER QUESTO LE AUTORITA' LOCALI HANNO EVACUATO NEI GIORNI SCORSI PARTE DELLA POPOLAZIONE - CHI E' RIMASTO E' STATO INVITATO A CHIUDERSI IN CASA, SIGILLANDO PORTE E FINESTRE E PROTEGGENDO LE VIE RESPIRATORIE CON PANNI BAGNATI - IL FIUME ROSSO FUOCO HA GIA' FORMATO IN MARE UNA PIRAMIDE DI OLTRE 50 METRI... - VIDEO E FOTO