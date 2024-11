29 nov 2024 12:30

CANCRO, “TI SPIEZZO IN DUE” – L'ATTORE DOLPH LUNDGREN, NOTO PER IL RUOLO DI IVAN DRAGO IN “ROCKY 4”, HA CONDIVISO SUI SOCIAL UN VIDEO DAL LETTO DI OSPEDALE, IN CUI HA RACCONTATO DI AVERE SCONFITTO UN TUMORE AL RENE, DOPO 9 ANNI DI CURE: “FINALMENTE SONO LIBERO, MI AVEVANO DATO SOLO 2 ANNI DI VITA” – IL 67ENNE SVEDESE NEL 2021 ERA STATO OPERATO E GLI ERANO STATI RIMOSSI SEI TUMORI, TRA I QUALI “UNO AL FEGATO GROSSO COME UN LIMONE...” – VIDEO