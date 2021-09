LA CANDIDATA NO VAX DI MICHETTI, ACCUSATA DI ANTISEMITISMO, COLPISCE ANCORA! "RESISTENZA AL GREEN PASS" (VIDEO) - POCO IMPORTA A FRANCESCA BENEVENTO DELLA SCOMUNICA RICEVUTA DA MICHETTI, CHE L'HA DI FATTO DIFFIDATA DALL'UTILIZZARE IL SIMBOLO MA CHE NON PUÒ PIÙ CANCELLARE DALLA SUA LISTA LA CANDIDATA EX GRILLINA...

Dopo la scomunica ricevuta dal candidato del centrodestra, che l'ha di fatto diffidata dall'utilizzare il simbolo della sua lista, Francesca Benevento da vera influencer della politica capitolina, si dà anche ai video. Occhiolino, sorriso, hashtag #nogreenpass e la citazione "di un antico saggio"

Francesca Benevento è una sorpresa continua. No Vax, accusata di antisemitismo, la candidata della civica a supporto di Enrico Michetti ora si dichiara anche fiera oppositrice del Green Pass.

Poco importa della scomunica ricevuta dal tribuno radiofonico e dal centrodestra, che l'hanno di fatto diffidata dall'utilizzare il simbolo della sua lista. L'ex grillina tira dritto e dopo aver rilanciato il suo santino elettorale sui social, da vera influencer della politica capitolina, si dà anche ai video.

L'ultimo filmato invita alla "resistenza" contro il lasciapassare vaccinale. La consigliera uscente del XII Municipio guarda in camera: "Delle volte mi tornano in mente le parole di un saggio che dice: 'Se vuoi spezzare un dito, è facile. È solo. Ma se insieme a questo dito si uniscono le altre dita compatte e poi si piegano insieme, diventa un pugno che ti do in faccia... e ti spacco la faccia". Occhiolino, sorriso e hashtag #nogreenpass. Stop alle riprese.

Chissà cosa ne penserà l’entourage di Michetti, che non può più cancellare dalla lista dell’avvocato la candidata. Sui social non mancano le critiche: “Ma la tua lista che ne pensa? Sei candidata per il Comune.

Pensavo avessi idee anche su decoro urbano, rifiuti, verde pubblico e istituti scolastici”. Ma c’è pure il popolo No Vax a sostegno: “Voglio te come presidente”. Di cosa, però, non è dato sapere.