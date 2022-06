CANINI AFFILATI E LINGUE GUIZZANTI: NETFLIX SCODELLA LA VAMPIRA LESBICA! – I SOCIAL SONO TUTTI UN FRICCICORE PER “FIRST KILL”, IL “TWILIGHT IN VERSIONE GAY” IN USCITA IL 10 GIUGNO – IL TRAILER E’ L’ANTIPASTO DEGLI SLINGUAZZAMENTI TRA LE DUE BONE SARAH CATHERINE HOOK E IMANI LEWIS… VIDEO

Dagotraduzione da Daily Mail

imani lewis e sarah catherine hook in kill first

Uscirà il prossimo 10 giugno su Netflix e viene già definita il “Twilight gay”. È la serie incentrata sulla storia d’amore lesbo tra una vampira e una cacciatrice di mostri.

Il nuovo “teen drama” targato Netflix si intitola “First Kill” e già si preannuncia come un grande successo. La serie ripercorre le avventure di Juliette, interpretata da Sarah Catherine Hook, vampira di antica stirpe, che si innamora della cacciatrice di vampiri Calliope (Imani Lewis).

Juliette è una studentessa di liceo introversa e poco inserita che affronta la difficile realtà di essere un vampiro, lotta con i suoi impulsi e trova difficile nascondere la sua natura sovrannaturale a scuola.

Nel frattempo, Calliope, la nuova studentessa "sognante", nasconde un segreto.

Essendo nata in una famiglia di cacciatori di mostri, i suoi genitori pensano che sia finalmente pronta ad uccidere il suo primo vampiro.

imani lewis e sarah catherine hook in kill first 3

La serie ha già ottenuto grandi elogi dagli utenti di Twitter prima della sua uscita. "I fan del “Twilight gay”.... la prima uccisione è per noi", si legge in un post.

"Il fatto di essere così eccitato per First Kill mi sta facendo capire che fastidiosa ragazza etero sarei stata... Avrei divorato Twilight fino in fondo", ha scritto un’altra.

Un quarto ha commentato: "First Kill sarà il mio Twilight".

Tuttavia altri hanno ritenuto che la serie fosse troppo emancipata per i loro gusti.

First Kill è un racconto che appare in Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite, una raccolta di racconti di vampiri pubblicata a settembre 2020.

kristen stewart e robert pattinson in twilight. imani lewis e sarah catherine hook in kill first 1