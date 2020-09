4 set 2020 12:32

CANTA CHE NON TI PASSA – IL VIROLOGO ANDREA CRISANTI: "A SCUOLA IL CANTO ANDREBBE EVITATO, NEGLI STATI UNITI È SUCCESSO CHE UNA SOLA PERSONA NE ABBIA INFETTATE CINQUANTA. NON C’È DISTANZA DI SICUREZZA. LE GOCCIOLINE HANNO UN RAGGIO DI CADUTA DI DUE METRI E CON IL CANTO PUÒ AUMENTARE. LE MASCHERINE POSSONO AIUTARE MA NON SO QUANTO” – COME SARA’ L’ORA DI MUSICA A SCUOLA? ANCHE IL FLAUTO DOLCE A RISCHIO - VIDEO