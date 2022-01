21 gen 2022 11:44

IL CANTANTE E ATTORE STATUNITENSE MEAT LOAF È MORTO A 74 ANNI - PSEUDONIMO DI MARVIN LEE ADAY, MEAT LOAF RAGGIUNSE UN SUCCESSO NOTEVOLE CON LA SUA CARRIERA DI MUSICISTA E CANTANTE, SOPRATTUTTO GRAZIE ALL'ALBUM 'BAT OUT OF HELL', UNO DEI DISCHI PIÙ VENDUTI DELLA STORIA DEL ROCK E LA SUA INTERPRETAZIONE IN “THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW” - LA CAUSA DELLA MORTE NON È STATA RIVELATA - VIDEO