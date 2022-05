I CANTANTI LE SUONANO A MOSCA – LADY GAGA RANDELLA I RUSSI CHE VOLEVANO ARRESTARLA NEL 2012 QUANDO SI SCAGLIÒ CONTRO PUTIN SOSTENENDO I DIRITTI DEGLI OMOSESSUALI: “AVREBBERO DOVUTO ARRESTARMI QUANDO NE AVEVANO L'OPPORTUNITÀ. ERANO STUPIDI A QUEL TEMPO, CONTINUANO A ESSERLO ORA” – ED SHEERAN DUETTA CON IL FRONTMAN DELLA BAND UCRAINA ANTYTILA, TARAS TOPOLYA, PROMETTENDO DI DONARE LE… - VIDEO

ed sheeran fotografato da simone cecchetti

1. ED SHEERAN A SOSTEGNO DELL'UCRAINA, IL REMIX DELLA HIT "2STEP" CON LA BAND DI KIEV: IL VIDEOCLIP

Da www.lastampa.it

E' uscito oggi il remix di "2step", hit di Ed Sheeran. In queste versione il cantautore britannico duetta con il frontman della band ucraina Antytila, Taras Topolya, mentre il videoclip mostra due giovani ballerini separati dalla guerra in Ucraina.

PUTIN 1

Il videoclip originale di questo brano di Ed Sheeran era stato girato a Kiev prima dello scoppio della guerra e, come aveva scrito lo stesso artista sul suo canale youtube, questo lo aveva colpito al punto da spingerlo a donare le royalties ottenute dagli streaming di Youtube del videoclip lla associazione benefica Ukraine Humanitarian Appeal.

lady gaga

2. LADY GAGA SI SCAGLIA CONTRO MOSCA E PUTIN: "ERANO STUPIDI NEL 2012 QUANDO VOLEVANO ARRESTARMI, LO SONO ANCORA"

Da www.lastampa.it

Un rapporto storicamente non semplice (per usare un eufemismo) quello tra Lady Gaga e Mosca che ha cominciato a incrinarsi nel 2012 quando la cantante americana, da sempre schierata a favore dei diritti umani e della comunità LGBTQ, tenne un concerto nella capitale russa in cui si scagliò contro il governo di Putin: "Quando andrai in Russia potrebbero arrestarti, mi avevano detto. Arrestatemi allora, non me ne frega un ca**o".

Vladimir Putin la scorsa settimana

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, Lady Gaga ha più volte espresso il suo sostegno a favore del popolo di Kiev. Nei giorni scorsi la star newyorkese in un concerto a Las Vegas ha rincarato la dose attaccando - ancora una volta - Mosca: "Avrebbero dovuto arrestarmi quando ne avevano l'opportunità. Erano stupidi a quel tempo, continuano a esserlo ora".

Ed Sheeran in tribunale 3 lady gaga 2 ed sheeran LADY GAGA PER MUGLER lady gaga lady gaga in armani. lady gaga in armani. lady gaga lady gaga lady gaga 2 lady gaga 1 lady gaga ed sheeran vr 1