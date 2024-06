UN CANTIERE A ROMA CHE VIAGGIA SPEDITO SENZA INTOPPI? SEMBRAVA TROPPO BELLO PER ESSERE VERO. E INFATTI… - NELL’AREA DI PIAZZA PIA, DOVE SI STA SCAVANDO IL NUOVO SOTTOVIA, È STATA RITROVATA UN’ANTICA LAVANDERIA ROMANA DI 500 METRI QUADRI. ORA DOVRÀ ESSERE SPOSTATA: CONSEGUENZE SUI LAVORI? GUALTIERI GIURA CHE SARANNO FINITI ENTRO L’8 DICEMBRE – AL MOMENTO SOLO IL 5% DELLE OPERE PER IL GIUBILEO È CONCLUSO…

Estratto dell’articolo di Leonardo Bison per “il Fatto quotidiano”

[…] Una festa, giurano tutti: ieri si è tenuta la conferenza stampa per annunciare a Roma e al mondo il ritrovamento di una grande fullonica, una sorta di lavanderia d’età romana, datata II secolo d.C., nell’area del cantiere di Piazza Pia, nei pressi del Vaticano. “È estesa 500 metri quadri – ha spiegato la soprintendente Daniela Porro – nella zona tra gli antichi Horti di Agrippina e Domizia[…]”.

C’erano tutti: ministro, sindaco di Roma (e commissario per il Giubileo), monsignore, amministratore delegato di Anas. Parola d’ordine: entusiasmo. “È fondamentale trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela e l’esigenza di modernizzazione del tessuto urbano”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Piazza Pia ne uscirà ulteriormente arricchita”, giura il sindaco […], Roberto Gualtieri. La fullonica sarà smontata “a tempo di record” ed esposta poi nei giardini di Castel Sant’Angelo. Un’operazione mai vista con questi tempi a Roma, ma necessaria per permettere al cantiere di proseguire già da fine giugno e concludersi entro l’8 dicembre […].

Non è comunque messo in conto un fallimento: il cantiere del sottovia, con conseguente pedonalizzazione di Piazza Pia, è ormai rimasto l’unico grande progetto previsto per il Giubileo intorno al Vaticano che viaggia spedito verso la conclusione dei lavori in tempo […]

Con molte delle opere giubilari ancora in fase di progettazione e meno del 5% dei cantieri conclusi, avere un “cantiere simbolo” è fondamentale per Gualtieri […]: anche per questo alla prima notizia dei ritrovamenti […] si è preferito organizzare una conferenza celebrativa.

Il cantiere di Piazza Pia, iniziato (tardi) a settembre 2023, stava in effetti viaggiando speditissimo, in assenza di ritrovamenti archeologici di rilievo: grazie a una perfetta progettazione, […] ma anche a causa di una certa dose di fortuna, notano archeologi sentiti dal Fatto. Fortuna finita, inizia la sfida. Con 79,5 milioni di euro stanziati per l’opera, Roma proverà per una volta a non farsi fermare dall’archeologia.

