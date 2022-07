“LA VERA NOTIZIA È CHE SIAMO RIMASTI SPOSATI PER 42 ANNI” – FRANCESCO MOSER PARLA SENZA FRENI DEL SUO DIVORZIO DA CARLA MERZ: “COSA VOLETE CHE VI DICA? LA VITA VA AVANTI VELOCE, A UN CERTO PUNTO CI SI GUARDA IN FACCIA E NON CI SI RICONOSCE PIÙ”– L’EX CICLISTA 71ENNE ASSICURA CHE NON CI SARANNO STRASCICHI LEGALI STILE “PUPONE E ILARY” (“MANGIAMO ASSIEME, CI OCCUPIAMO DEI FIGLI E DELLA VIGNA”) E CHE NON C’È NESSUN’ALTRA DONNA NELLA SUA VITA (“SI FIGURI”)