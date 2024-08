IL CAOS CREATO DALLE "TESTE DI GAZA" COSTA IL POSTO ALLA PRESIDENTE DELLA COLUMBIA UNIVERSITY DI NEW YORK - MINOUCHE SHAFIK, ECONOMISTA DI ORIGINE EGIZIANA, SI È DIMESSA DOPO LE PROTESTE DEGLI STUDENTI PER LA GUERRA TRA ISRAELE E HAMAS: È STATA CRITICATA DOPO AVER AUTORIZZATO ARRESTI NEL CAMPUS - L'ATENEO AMERICANO ERA STATO MESSO A FERRO E FUOCO DAGLI STUDENTI E DAI "PROFESSIONISTI" DELLE PROTESTE...

MINOUCHE SHAFIK - 1

(Adnkronos) - La presidente della Columbia University Minouche Shafik si è dimessa dopo le proteste per la guerra tra Israele e Hamas che hanno diviso l'università newyorkese. Ad annunciarlo è stata la stessa Shafik in una lettera inviata mercoledì alla comunità della Columbia.

Economista di origine egiziana ed ex funzionaria di alto rango presso la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca d'Inghilterra, nonché ex presidente della London School of Economics, Shafik ha dovuto affrontare pressioni e polemiche per la sua gestione degli accampamenti del campus della Columbia che protestavano contro la guerra tra Israele e Hamas.

In particolare, è stata criticata dopo aver autorizzato arresti nel campus e per la sua testimonianza alla Commissione per l'istruzione della Camera sulla gestione dell'antisemitismo da parte dell'università. Nella sua lettera ha citato i progressi compiuti durante il suo mandato, ma ha affermato che è stato "anche un periodo di tumulti in cui è stato difficile superare opinioni divergenti nella nostra comunità".

la polizia fa irruzione alla columbia university 7

"Questo periodo ha avuto un impatto considerevole sulla mia famiglia, come su altri nella nostra comunità", ha affermato Shafik nella lettera. "Durante l'estate, ho potuto riflettere e ho deciso che il mio abbandono a questo punto avrebbe consentito alla Columbia di affrontare al meglio le sfide future".

MINOUCHE SHAFIK la polizia fa irruzione alla columbia university 6 la polizia fa irruzione alla columbia university 5