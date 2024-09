10 set 2024 11:36

CAPACE DI INTENDERE E...FREGARE! - CARLO MONTELLA, CONDANNATO PER OMICIDIO, USURA, ASSOCIAZIONE CAMORRISTICA ED ESTORSIONE, HA FATTO FINTA DI SOFFRIRE DI UNA MALATTIA PSICHIATRICA PER SOTTRARSI AI PROCESSI - L'UOMO, AFFILIATO AL "CLAN TEMPESTA", IN CAMPANIA, È RIUSCITO A FREGARE LA GIUSTIZIA GRAZIE A DELLE PERIZIE MEDICHE FARLOCCHE, MA È STATO SCOPERTO - LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA HA CONFISCATO BENI DI MONTELLA PER UN VALORE DI DUE MILIONI DI EURO...