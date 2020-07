Valentina Lupia per "www.repubblica.it"

I cinghiali continuano a vagare per strade, cortili condominiali e parchi di Roma nord e i cittadini stanno cominciando ad aggredirli. Addirittura, a Monte Mario, a colpi di balestra: stanno diventando virali, infatti, le immagini di un cucciolo di cinghiale che, in cerca di cibo insieme alla madre, cammina dolorante a testa bassa col dorso completamente trafitto tra una freccia.

A denunciare il fatto è stata una cittadina, Paola Spadaccia, che il 29 giugno ha fotografato i due animali e ha pubblicato la foto sui social, chiedendo agli abitanti della zona se qualcuno avesse visto qualcosa: "Non è questo il modo di risolvere il problema dei cinghiali", spiega.

La segnalazione è arrivata anche in Comune: "Fermare queste persone folli non è semplice - spiega Daniele Diaco (M5S), presidente della commissione Ambiente in Campidoglio - Ma stiamo cercando di intervenire in qualche modo". Nel frattempo Earth, l'associazione nazionale a difesa dei diritti giuridici degli animali, è pronta a sporgere denuncia in procura.

"Non è purtroppo la prima volta che accadono fatti come questo e a fare le spese del malsano divertimento di qualcuno questa volta sono stati dei cuccioli - spiega la presidente nazionale, Valentina Coppola - . Per questo ci opponiamo fermamente a quanto accaduto e ci attiveremo per fare in modo che venga individuato il responsabile. Chiediamo, quindi, ai residenti del quartiere che abbiano visto qualcosa di segnalarlo alle guardie zoofile Earth che provvederanno a intervenire. Una volta individuato il responsabile, depositeremo presso la procura di Roma formale denuncia in modo tale da assicurarci che la persona in questione possa ricevere una pena adeguata".

Venerdì 26 cinghiali adulti e cuccioli erano stati fotografati in largo Vidari, ancora a Monte Mario, intenti a banchettare tra i rifiuti. E di qualche tempo fa sono i video di un cinghiale, rinominato Tobia, che cercava le coccole e si lasciava accarezzare da chiunque. Insomma, mentre si cerca soluzione all'aumento di questi animali, ora ci si deve anche scontrare con la crudeltà di chi vuole sbarazzarsene in autonomia.

