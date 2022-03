CAPITALE BESTIALE – A ROMA NORD I RESIDENTI HANNO IMMORTALATO DUE CINGHIALI SDRAIATI IN MEZZO ALLA STRADA INTENTI AD ALLATTARE I PICCOLI: UNA SCENA TENERA SE NON FOSSE CHE ORMAI GLI UNGULATI CONTINUANO A SCORRAZZARE INDISTURBATI PER LE STRADE ASSALENDO I PASSANTI. INOLTRE TENDONO A DIVENTARE ANCORA PIÙ AGGRESSIVI SE… - VIDEO

Laura Bogliolo per "Il Messaggero"

cinghiali allattano i piccoli a roma nord

«Qui siamo a Roma, nel Municipio XIV in via Basilio Puoti. Stento ancora a crederci, ma la zona Nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?». La denuncia è di Laura Corrotti, del gruppo consiliare della Lega della Regione Lazio che ieri ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video inviato da residenti della zona di due mamme intente ad allattare tranquillamente, in via Basilio Puoti, nel quartiere a Roma Nord tra l'ospedale San Filippo Nero e Monte Mario alto.

cinghiali allattano i piccoli a roma nord

Nel video pubblicato da Corrotti, vicepresidente commissione Bilancio, vicepresidente Affari europei, viene immortalato un branco di cinghiali sdraiati in mezzo alla strada. I cuccioli, almeno quattro, erano stretti alle due mamme sbracati sull'asfalto davanti a cancelli di alcuni condomini trasformati in una sorta di giungla. «Abito vicino a via Trionfale, un cinghiale mi ha assalita un mese fa, mi sono dovuta riparare dietro un'auto» spiega la consigliera Corrotti. «Sotto casa ormai è all'ordine del giorno» aggiunge. Le denunce sulle presenza di ungulati che scorrazzano nella Capitale sono tantissime da anni.

In particolare, la consigliera ha denunciato la presenza del branco a poche centinaia di metri dal parco dell'Insugherata che notoriamente, ormai, è pieno di branchi che minacciano i residenti, o meglio, chi porta a spasso i propri cani. I cinghiali tendono a difendere la propria prole se si sentono minacciati, ma per natura non sono cattivi.

CINGHIALI ROMA 33

Resta comunque l'inerzia delle istituzioni nei confronti di un problema che da anni sta assediando la Capitale, non solo a Roma Nord ma anche a Sud della città con avvistamenti a Casal Brunori e a Torrino-Mezzocammino. I cinghiali hanno superato ogni limite urbano, probabilmente in cerca di cibo, sfruttando i problemi della raccolta di rifiuti dell'Ama. Di pochi giorni fa la notizia di un avvistamento addirittura all'ospedale San Pietro, sulla Cassia: un branco di esemplari ha superato il varco di ingresso del nosocomio.

