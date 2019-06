12 giu 2019 08:19

CAPITALE BESTIALE – UN UOMO IN MOTO VA A SBATTERE CONTRO UN CAVALLO E MUORE A ROMA, SULLA VIA OSTIENSE, NEI PRESSI DI TOR DI VALLE, DOVE UN TEMPO SORGEVA L’IPPODROMO - L’ANIMALE È RIMASTO FERITO A UNA ZAMPA- MUOVERSI NELLA CAPITALE ORMAI E’ COME ANDARE A FARE UN SAFARI TRA CAVALLI, CINGHIALI, TORI, PANTEGANE E GABBIANI GRANDI COME B-52 (SOLO NON SI VEDONO I DUE LIOCORNI)