LA CAPITALE CHIUDE PER CORONAVIRUS: ANNULLATO ANCHE IL GP DI ROMA DI FORMULA E - IMPOSSIBILE TROVARE UNA DATA ALTERNATIVA. ERA IN PROGRAMMA IL 4 APRILE – SALTA ANCHE “LIBRI COME” CHE SI SAREBBE DOVUTA TENERE DAL 12 Al 15 MARZO 2020. SARA’ RECUPERATO PRIMA DELL’ESTATE?

(ANSA) Il Gran premio di Roma di Formula E del prossimo 4 aprile è stato annullato a causa del Coronavirus. Lo rendono noto gli organizzatori. "Purtroppo - commenta il presidente dell'Automobile club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani - non ci è stato possibile trovare una data alternativa, anche per sottoporla all'amministrazione comunale di Roma, in un calendario del motorsport internazionale completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con gli ultimi decreti emanati dal Governo". (ANSA).

