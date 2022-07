CAPITALE CRIMINALE – L’ASSALTO A UN PORTAVALORI AL CASILINO HA FRUTTATO AI BANDITI UN BOTTINO DA QUASI MEZZO MILIONE € ARRAFFATO IN POCO PIÙ DI UN MINUTO. IL COMMANDO È ENTRATO IN AZIONE CON PISTOLE IN PUGNO, POCHI MINUTI PRIMA DELLE 8. CON UN CAMION HANNO BLOCCATO LA STRADA E HANNO “CHIUSO” IN UN ANGOLO IL FURGONE PORTA-VALORI – FERITA UNA GUARDIA GIURATA - PER FUGGIRE I 5 MALVIVENTI HANNO UTILIZZATO UNA MACCHINA CHE...

rapina portavalori torre angela

Emilio Orlando per leggo.it

Rapina in stile criminalità foggiana, specializzata negli assalti ai blindati, nella Capitale. Il colpo ha fruttato ai banditi quasi mezzo milione di euro arraffato in poco più di un minuto. Il commando è entrato in azione con pistole in pugno, pochi minuti prima delle 8.

Con un camion hanno bloccato la strada e hanno “chiuso” in un angolo il furgone porta valori che stava rifornendo di denaro contante l'ufficio di via Anteo al Casilino, nella zona di Torre Angela. I cinque malviventi armati, per coprirsi la fuga hanno sparato diversi colpi contro le guardie giurate, una delle quali, un 49enne, è rimasta ferita.

Le due riuscite a scampare all'agguato si sono rifugiate in un garage vicino. Per fuggire i banditi hanno utilizzato una macchina che avevano parcheggiato poco distante. Le indagini da parte della sezione antirapina della squadra mobile e del distretto del Casilino sono in corso. I banditi in fuga si cercano in tutto il quadrante della periferia sud-est di Roma anche con l'ausilio di un elicottero della Polizia di Stato.