CAPITALE CRIMINALE - NOTTE DA INCUBO PER UN IMPRENDITORE E UNA SUA AMICA: DOPO LA CENA AL RISTORANTE SONO STATI SPERONATI E RAPINATI DA CINQUE BANDITI SULLA FLAMINIA - IL COMMANDO VIAGGIAVA A BORDO DI UNA MASERATI - DOPO AVERLO COLPITO ALLA TESTA CON IL CALCIO DELLA PISTOLA, LO HANNO COSTRETTO A CONSEGNARE IL ROLEX, GIOIELLI E SOLDI. L'IPOTESI DEGLI INVESTIGATORI È CHE LA COPPIA SIA STATA SEGUITA GIÀ DA PRIMA DELLA CENA…

Estratto dell’articolo di Flaminia Savelli per il Messaggero

speronamento

La cena in un locale esclusivo di Roma nord con l'amica trascorsa tra chiacchiere, musica e drink. Poi il ritorno a casa che diventa un incubo quando finisce nella rete di un commando armato.

L'allarme è scattato alle 4 di mattina di ieri quando l'uomo, F.B. imprenditore tessile di 63 anni, era al volante della sua auto in compagnia dell'amica. Appena hanno imboccato la via Flaminia è iniziato l'incubo: una Maserati nera di grossa cilindrata li ha speronati. L'imprenditore, pensando a un banale tamponamento, ha accostato la macchina per procedere con la constatazione amichevole (cid). A quel punto invece, è scattata la trappola: dalla Maserati sono usciti cinque uomini, tutti armati di pistola e il volto travisato dal passamontagna. Lo hanno costretto a scendere dalla macchina e dopo averlo colpito alla testa con il calcio della pistola, lo hanno costretto a consegnare l'orologio (Rolex) gioielli e soldi.

(...)

MASERATI

L'ipotesi degli investigatori è che la coppia sia stata seguita già da prima della cena: una volta fuori dal locale Saxò di via Quarto Peperino (tra Saxa Rubra e Grottarossa), il commando ha aspettato il momento giusto per colpire. Avrebbero quindi aspettato che l'auto arrivasse lungo la via Flaminia, per aprirsi una via di fuga dopo il colpo. A quel punto si sono messi in coda alla vittima speronando la macchina. Così in pochi secondi hanno messo a segno il colpo.