CAPITALE SPEZZATA – IL RAMO DI UN ALBERO CADE SULLA BANCHINA DEL TEVERE E TRAVOLGE UNA FAMIGLIA: SETTE FERITI, TRA CUI DUE BAMBINI, UNA DI DUE ANNI E IL FRATELLINO DI TRE MESI – ERANO SEDUTI AL TAVOLO DI UNO DEI RISTORANTI ALLESTITI LUNGO IL FIUME QUANDO IMPROVVISAMENTE IL RAMO SI È SPEZZATO ED È CADUTO DA UN’ALTEZZA DI 12 METRI

Da www.ilmessaggero.it

Dramma a Roma, dove una famiglia è stata travolta dal ramo di un albero caduto sulla banchina del Tevere. La famiglia era seduta a un tavolo dei tanti ristoranti allestiti lungo il fiume durante i mesi estivi. È accaduto nella tarda serata di ieri all'altezza di Ponte Sisto, al centro della capitale. Sul posto la polizia allertata da alcuni passanti.

Sono in tutto sette le persone trasportate in ospedale: tra loro anche due bambini, una di due anni ferita al braccio e il fratellino di tre mesi che è stato portato al Bambino Gesù per accertamenti. Ferita alla testa la madre dei bambini, una 30enne, in ospedale in codice giallo e il padre 34enne colpito alla gamba. Ferita anche un'amica della coppia 24enne.

A farsi medicare in ospedale, inoltre, una coppia che era seduta al tavolo accanto e che per evitare il ramo si è buttata a terra. A quanto ricostruito il ramo è caduto da un'altezza di 12 metri. Sul posto polizia, polizia locale e vigili del fuoco

