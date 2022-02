missili su kiev 2

'ZELENSKY, FORZE NEMICHE ENTRATE A KIEV MA IO RESTO QUI'

(ANSA) - "Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui'. Lo ha annunciato, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

ZELENSKY,137 SOLDATI UCCISI E 316 FERITI DA INIZIO INVASIONE

(ANSA) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che dall'inizio dell'invasione russa 137 militari ucraini sono stati uccisi e 316 sono rimasti feriti. "Purtroppo, secondo le stime preliminari oggi abbiamo perso 137 nostri eroi, inclusi 10 ufficiali. 316 sono rimasti feriti", ha detto il presidente sul suo canale Telegram. Lo riferisce la Tass.

ZELENSKY, UCRAINA LASCIATA SOLA A COMBATTERE LA RUSSIA

(ANSA-AFP) L'Ucraina "è stata lasciata sola" a combattere la Russia. Lo afferma il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky chiedendosi polemicamente: "Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all'Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tutti hanno paura", ha detto in un video pubblicato sul sito della presidenza ucraina.

UCRAINA: ZELENSKY, FORZE RUSSE ATTACCANO ANCHE AREE CIVILI

(ANSA-AFP) - Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell'Ucraina: lo rende noto Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà "parlare" con l'Ucraina "prima o poi" per porre fine ai combattimenti.

"Prima o poi la Russia dovrà parlare con noi. Dovrà parlare di come possiamo porre fine ai combattimenti e fermare l'invasione. Prima inizia questa conversazione, minori saranno le perdite per la Russia stessa", ha affermato Zelensky in un discorso video.

UCRAINA: USA, NOTIZIE CREDIBILI SEQUESTRO STAFF CHERNOBYL

(ANSA) - La Casa Bianca ha espresso sdegno alle "notizie credibili" da fonti ucraine che lo staff della centrale nucleare di Chernobyl è stato preso in ostaggio da truppe russe, come ha scritto su Fb Alyona Shevtsova, consigliera del comando delle forze terrestri ucraine. "Condanniamo e chiediamo il loro immediato rilascio", ha detto la portavoce Jen Psaki, aggiungendo che il loro sequestro potrebbe ostacolare gli sforzi per gestire l'impianto.

Ucraina: Kiev, perso controllo isolotto mar Nero vicino Romania

(ANSA) - L'Ucraina ha perso il controllo della piccola Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, a circa 45 km dalla costa della Romania. Lo annuncia il servizio della guardia costiera ucraina, citato dalla Tass.

"Stando alle informazioni che abbiamo, l'Isola dei Serpenti è stata presa", dice la guardia costiera, aggiungendo di aver perso i contatti con il personale ucraino sull'isolotto, praticamente disabitato, che fa parte dell'oblast di Odessa. Secondo il Kyiv Independent, 13 guardacoste sarebbero stati uccisi dai russi nel tentativo di difendere l'isola.

UCRAINA: TASS, ALMENO 14 ATTACCHI SUL SUD DELLA RUSSIA

(ANSA) - Almeno 14 volte, nella giornata di ieri, proiettili ucraini sono caduti sul sud della Russia, nella regione di Rostov, secondo quanto riferisce la Tass. L'agenzia russa non parla di vittime, ma precisa, citando il servizio stampa del Comitato investigativo russo, che sugli episodi sono stati avviati procedimenti penali e che, tra gli obiettivi colpiti, è stato distrutto un edificio utilizzato dal dipartimento delle guardie di frontiera dell'FSB nella regione di Rostov.

Il comitato ha affermato che a partire dal 2014 ha istruito procedimenti penali contro 180 alti funzionari militari e governativi ucraini coinvolti in crimini nel Donbass. "Dal 2014 - aggiunge in una nota -, un totale di 481 procedimenti penali sono stati avviati in relazione a fatti accaduti in Ucraina e nel Donbass. Tra i sospetti ci sono membri della leadership politica e militare ucraina, membri di gruppi nazionalisti radicali e forze dell'ordine. In totale sono state rinviate a giudizio 180 persone".

UCRAINA: MISSILI SU KIEV, AEREO RUSSO CADE SU EDIFICI

(ANSA) - Un pesante attacco aereo con missili e armi pesanti ha colpito nella notte la capitale ucraina Kiev, ma "la difesa aerea della città ha respinto con successo l'assalto". Lo riferiscono i media locali precisando che i frammenti di un aereo russo, presumibilmente un drone, e una serie di missili sono stati intercettati e sono caduti su due edifici residenziali. Gli edifici, situati nella parte orientale della città sono andati a fuoco e tre persone sono rimaste ferite, una delle quali versa in condizioni critiche, ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

UCRAINA: DIFESA UCRAINA, 'RUSSIA HA GIÀ PERSO 800 UOMINI'

(ANSA) - Le forze russe "hanno già perso circa 800 uomini", secondo il ministero della Difesa ucraino. "Le perdite includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati", ha aggiunto, citato dal Kyiv Independent.

UCRAINA: CNN, FORZE RUSSE A UNA TRENTINA DI KM DA KIEV

(ANSA) - Mezzi meccanizzati russi entrati in Ucraina attraverso la Bielorussia sono a circa 32 km da Kiev: lo hanno riferito dirigenti della Casa Bianca in un briefing di alcune ore fa ai parlamentari americani, secondo quanto riporta la Cnn. Altri mezzi, secondo le stesse fonti, sono entrate in Ucraina dalla Russia ma sono un po' più lontani dalla capitale ucraina, anche se l'obiettivo comune è accerchiare Kiev e ribaltare il governo del Paese.

UCRAINA: RUSSI BOMBARDANO AEROPORTO NEL NORD OVEST

(ANSA) - Le forze russe hanno iniziato alle 6.10 (le 5.10 ora italiana) a bombardare l'aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell'Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia. Lo ha riferito il capo dell'Aeronautica militare nello scalo. Alcuni residenti testimoniano di violente esplosioni. L'attacco è confermato anche dalle autorità locali. Secondo i militari, c'è stata un'esplosione che ha distrutto la pista di riserva. Nessuno è rimasto ferito, hanno aggiunto.

UCRAINA: SUONANO SIRENE A KIEV, FUGA NEI RIFUGI ANTIAEREI

(ANSA) - Le sirene di avvertimento hanno risuonato nuovamente a Kiev intorno alle 7.30 (le 6.30 in Italia), mentre le autorità locali hanno esortato i residenti a nascondersi nei rifugi antiaerei. Lo riporta il Kyiv Independent.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE: ESPLOSIONI A KIEV, È BATTAGLIA

ponti fatti saltare in aria

•L’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe della Russia, iniziata nella notte di giovedì, continua e si intensifica. Nelle ultime ore l’obiettivo dei militari di Putin è stato quello di colpire la capitale ucraina, Kiev, dove sono entrate in azione le sirene antimissile.

• Il presidente ucraino Zelensky, in un drammatico messaggio televisivo, ha spiegato che «i sabotatori di Mosca sono già nella capitale», ma non intende andarsene. Gli Stati Uniti stanno cercando di capire come metterlo in salvo.

•I russi — che parlano di «successo» dopo il primo giorno di operazioni — controllano un aeroporto della capitale, l’Hostomel, dove avviene l’elisbarco di truppe aviotrasportate; le colonne militari russe sono già giunte nei sobborghi della capitale. Si combatte a Mariupol, e nel Donbass, mentre a Odessa i russi gi controllano l’aeroporto. La difesa aerea dell’Ucraina appare compromessa, così come le forze aeree del Paese.

• Il bilancio provvisorio, comunicato da fonti ucraine, parla di almeno 137 morti tra le file ucraine e 800 morti tra i russi. Mosca non ha fornito alcun dato sulle vittime. Sui numeri non ci sono comunque conferme da fonti indipendenti.

•I Paesi occidentali — dall’Unione europea alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti — hanno varato pacchetti di sanzioni «molto dure» contro la Russia.

Ore 7.20 - Bombardamenti contro gli obiettivi civili: «Oggi il giorno più duro»

Il presidente ucraino Zelensky ha specificato che le forze armate russe in Ucraina stanno colpendo anche obiettivi civili, e ha detto che «i russi dovranno prima o poi comunicare con l'Ucraina per mettere fine al conflitto». Quella di oggi sarà «la giornata più dura» (nel video qui sotto, l'esplosione di un aereo nel cielo di Kiev: i resti hanno colpito un palazzo della capitale).

Ore 6.46 - Missile contro posto di frontiera, morti e feriti

«Ci sono stati diversi morti e feriti nella notte». Lo hanno riferito le guardie di frontiera nel sudest del Paese, nella regione di Zaporizhzhya, sul mar d’Azov

Ore 6.38 - Allarme antiaereo anche Leopoli

Anche nella città di Leopoli all’alba risuonano le sirene degli allarmi antiaereo, mentre la capitale Kiev è ancora sotto l’attacco di missili da parte delle forze russe.

Ore 6. 22 - Altre esplosioni all’alba a Kiev

Altre tre esplosioni sono state udite nitidamente all’alba nelle zone periferiche di Kiev. Lo riporta la Cnn. La zona interessata sarebbe quella sud-ovest della capitale ucraina.

Ore 6. 20 - Ministro Ucraina: «Bombardamenti orribili» come nel 1941

«Terribili bombardamenti missilistici su Kiev. L’ultima volta che la nostra capitale aveva visto una cosa del genere era stato nel 1941, quando era stata aggredita dalla Germania nazista»: lo ha scritto stamane Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell’Ucraina. In un messaggio diffuso su Twitter il dirigente ha aggiunto: «Allora l’Ucraina sconfisse quel male e lo sconfiggerà ancora oggi. Fermate Putin. Isolate la Russia. Rompete tutte le relazioni. Cacciate la Russia».

Ore 6. 20 - Bombardato l’ aeroporto di Velyka Omelyana

A partire dalle 6.10 ora locale (5.10 in Italia) è in corso un bombardamento dell’aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell’Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia. Lo ha riferito il capo dell’Aeronautica militare nello scalo. Alcuni residenti testimoniano di violente esplosioni. L’attacco è confermato anche dalle autorità locali. Secondo i militari, c’è stata un’esplosione che ha distrutto la pista di riserva. Nessuno è rimasto ferito, hanno aggiunto.

Ore 5.20 - Difesa Ucraina: forze russe hanno perso 800 uomini

Le forze russe «hanno già perso circa 800 uomini», secondo il ministero della Difesa ucraino. «Le perdite includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati», ha aggiunto, citato dal Kyiv Independent.

Ore 4.40- Cnn, forze russe a 32 chilometri da Kiev

Le forze meccanizzate russe che erano entrate in Ucraina attraverso la Bielorussia si troverebbero a circa 20 miglia (32 chilometri) da Kiev, secondo due fonti riportate dalla Cnn. Un secondo contingente, entrato in Ucraina dalla Russia, sarebbe un po’ più distante ma sempre in movimento verso Kiev con l’obiettivo di circondare la città e rovesciare il governo ucraino.

Ore 4.20 - Esplosioni a Kiev, ministero Interno: abbattuto velivolo russo

Due forti esplosioni sono state avvertite nella capitale dell’Ucraina, Kiev, mentre cresce la preoccupazione in vista di un probabile ingresso nella città delle forze di terra russe. Lo riferiscono fonti locali, secondo cui le esplosioni sembrano analoghe a quelle che hanno segnato gli attacchi missilistici russi di ieri contro obiettivi militari nella capitale. Un consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Herashchenko, ha rivendicato tramite un messaggio sulla applicazione Telegram l’abbattimento di un velivolo russo sui cieli della capitale; il velivolo — forse un drone — si sarebbe schiantato su un palazzo di sei piani, innescando un incendio.

Ore 3.57- Kiev colpita da missili da crociera o balistici

Lo ha comunicato un consigliere del ministero degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko. «Gli attacchi a Kiev con missili da crociera o balistici sono ripresi», ha detto. Una team della Cnn sul campo ha riferito di aver sentito due forti esplosioni nel centro di Kiev e una terza in lontananza. ‘

Ore 3.35 - Forti esplosioni nel centro di Kiev

La notizia diffusa dalla Cnn è confermata dai media russi.

Ore 2.48 -Ue, Von der Leyen: sanzioni contro il 70% delle banche russe

«Il pacchetto di sanzioni massicce e mirate approvato stasera mostra quanto sia unita l’Ue. In primo luogo, questo pacchetto include sanzioni finanziarie, mirate al 70% del mercato bancario russo e alle principali società statali, compresa la difesa». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del Consiglio europeo straordinario sull’Ucraina. «Putin deve fallire e fallirà» ha poi aggiunto.

Ore 2.32 - Blinken, Russia cercherà di rovesciare il governo

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken si è detto «convinto» che Mosca cercherà di rovesciare il governo ucraino. «Non c’è bisogno di intelligence per dire che è esattamente ciò che vuole il presidente Putin. Ha chiarito che vorrebbe ricostituire l’Impero Sovietico, a parte questo vorrebbe una influenza sui Paesi vicini che un tempo facevano parte del blocco sovietico», ha detto Blinken, citato dalla Cnn.

Ore 2.09 - Mar Nero, l’Ucraina perde l’isola dei serpenti

L’Ucraina ha perso il controllo della piccola Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, a circa 45 km dalla costa della Romania. Lo annuncia il servizio della guardia costiera ucraina, citato dalla Tass. «Stando alle informazioni che abbiamo, l’Isola dei Serpenti è stata presa», dice la guardia costiera, aggiungendo di aver perso i contatti con il personale ucraino sull’isolotto, praticamente disabitato, che fa parte dell’oblast di Odessa. Secondo il Kyiv Independent, 13 guardacoste sarebbero stati uccisi dai russi .

Ore 1.58 - Stati Uniti pronti ad accogliere profughi ucraini

Gli Usa sono pronti ad accettare profughi ucraini che fuggono dall’Ucraina: lo ha detto Jen Psaki. La portavoce della Casa Bianca ha aggiunto che le truppe americane aiuteranno i Paesi europei a trasportare i rifugiati.

Ore 0.50 - Zelensky: Ucraina lasciata solo contro l’Armata rossa

«Siamo stati lasciati soli a combattere contro l’Armata rossa. Chi è pronto a combattere con noi? Io non vedo nessuno», ha detto il presidente ucraino Zelensky nel video diffuso nella notte dalla presidenza dell’Ucraina. «Chi è pronto a dare all’Ucraina la garanzia di un’adesione alla Nato? Tutti hanno paura. Si devono adottare immediatamente forti sanzioni economiche e finanziarie contro l’aggressore per privarlo dei mezzi per continuare l’attacco».

Ore 0.17 - Zelensky: forze nemiche di sabotaggio entrate a Kiev

«Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, io sono l’obiettivo numero 1, ma resto qui». Lo ha annunciato, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 0.15 - Zelensky: 137 ucraini morti nel primo giorno di guerra

«137, i nostri cittadini» hanno perso la vita, «sono eroi» ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sul sito web della presidenza , aggiungendo che altri 316 ucraini sono rimasti feriti nei combattimenti.

